أخبار عاجلة

"خالد البلطان" رئيس نادي الشباب: لا يمكننا منافسة أندية مدعومة بشكل غير طبيعي -
"الغذاء والدواء" تؤكّد على "التحصين" لاستقبال المستفيدين من خدماتها -
"شؤون الحرمين" تتيح 4 مداخل إضافية لخدمة عربات التنقل -
وزارة العدل تطلق البوابة القضائية العلمية الرقمية -
"مبابي" يرفض التجديد لمدة 6 أعوام.. المشكلة تتوسّع مع باريس -
زيزو بطل رفع أثقال من ذوى الهمم وفاتح مشروع أكل وزوجته بنت الأصول تسانده -
ترندات مصر .. الوضع فى أفغانستان.. والحجز في "سكن لكل المصريين 2" -
الصيام متقطع وتتجنب النشويات.. أسرار رشاقة الممثلة الأمريكية جينيفر أنستون -
دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت -
محمود محيي الدين: الملف الإيراني وتداعيات الأزمة اللبنانية على رأس أولويات أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

انخفاض محلي.. في وعالميا مساء السبت 31 يوليو 2021

Print
انخفاض محلي.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء السبت 31 يوليو 2021 انخفاض محلي.. في وعالميا مساء السبت 31 يوليو 2021

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

انخفضت أسعار الذهب في ، مساء اليوم السبت 31 يوليو 2021، عن الأسعار التي حققتها منذ مساء الجمعة، وذلك استجابة لانخفاض سعر الذهب عالميا قبل إغلاق البورصات والأسواق العالمية للإجازة الأسبوعية واستقراره خلال الإجازة عند الأسعار المنخفضة.

وشهدت أسعار الذهب في مصر، مساء السبت، انخفاضا بقيم تتراوح ما بين 1 إلى 3 جنيهات في الجرام الواحد لمختلف العيارات، حيث انخفض العيار 21 جراما بقيمة 2 جنيه، بينما انخفض العيار 24 قيراطا بقيمة 3 جنيهات، وانخفض العيار 18 بقيمة جنيه واحد .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء السبت، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 907 جنيهات وكان 910 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 704 جنيهات، وكان 796 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 980 جنيها، وكان 681 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6360 جنيها.

واستقر سعر الذهب عالميا عند الأسعار المنخفضة التي حققها مساء الجمعة بعد وقف التداول بإغلاق البورصة والأسواق العالمية لقضاء الإجازة الإسبوعية يومى السبت والأحد، وشهد المعدن الأصفر انخفاضا طفيفا قبل الإغلاق بسبب ارتفاع مؤشر الدولار، حيث يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح السبت، 801.27 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،813.62 $.

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب اليوم السبت في الأسواق المصرية بدون المصنعية :

الوحدة بالجنيه المصري
عيار 24 907 إلى 910
عيار 22 832 إلى 834
عيار 21 794 إلى 796
عيار 18 681 إلى 682
عيار 14 529 إلى 531
عيار 12 454 إلى 455
الاونصة 28،221 إلى 28،292
الجنيه الذهب 6،352 إلى 6،368
الكيلو 907،429 إلى 909،714

اقرأ أيضا:

استقرار عند الانخفاض.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 31 يوليو 2021

«ارتفعت بعد تصريحات باول».. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء الخميس 29 يوليو 2021

ارتفاع عالمي.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021

استقرار عند الانخفاض.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021

استجاب للتغيرات العالمية.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب في مصر بنهاية التداول اليوم الاثنين 26 يوليو

يترقب بيانات هامة.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 25 يوليو 2021

سعر الذهب في مصر وعالميا مساء السبت 24 يوليو 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ترندات مصر .. الوضع فى أفغانستان.. والحجز في "سكن لكل المصريين 2"

ترندات مصر .. الوضع فى أفغانستان.. والحجز في "سكن لكل المصريين 2"

عدلي منصورا رئيسيا لمجلس امناء جامعة مصر المعلوماتية

عدلي منصورا رئيسيا لمجلس امناء جامعة مصر المعلوماتية

المصري يواجه سموحة ومواجهة لمصطفى محمد .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

المصري يواجه سموحة ومواجهة لمصطفى محمد .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الانتهاء من الاعمال الانشائية للجناح المصري في اكسبو 2020 الخميس المقبل

الانتهاء من الاعمال الانشائية للجناح المصري في اكسبو 2020 الخميس المقبل