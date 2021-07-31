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البرهان: أبوابنا مفتوحة أمام الاستثمارات الأمريكية

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البرهان: أبوابنا مفتوحة أمام الاستثمارات الأمريكية البرهان: أبوابنا مفتوحة أمام الاستثمارات الأمريكية

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قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم السبت، إن أبواب بلاده مفتوحة أمام الاستثمارات الأمريكية.

جاء ذلك في تصريحات له خلال استقباله في الخرطوم وفدا أمريكيا يضم نوابا سابقين في الكونجرس الأمريكي ورجال أعمال، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وقال البرهان إن بلاده على استعداد لتطوير علاقات التعاون والصداقة مع واشنطن، مؤكدا أن «أبواب السودان مفتوحة أمام الاستثمارات الأمريكية التي تعود بالفائدة المشتركة لمصلحة البلدين».

من جانبه، قال مارك سيلغادر، العضو السابق في الكونغرس، إن الوفد الأمريكي لمس رغبة وإرادة من البرهان للعمل على إنجاح الفترة الانتقالية واستكمال عملية السلام في السودان.

بدوره، قال ريتشارد ديك سوايت، العضو السابق في الكونجرس الأمريكي، إن هناك عددا من الشركات الأمريكية الجديدة راغبة في الاستثمار بالسودان، بعد «التغيير الحقيقي الذي تشهده البلاد على مستوى والمجتمع، والرغبة القوية في التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة».

المصرى اليوم

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