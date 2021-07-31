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1.7 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المُحصَّلة بجمارك الدخيلة خلال يونيو

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1.7 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المُحصَّلة بجمارك الدخيلة خلال يونيو 1.7 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المُحصَّلة بجمارك الدخيلة خلال يونيو

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أعلنت مصلحة الجمارك، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المُحصَّلة لجمارك الدخيلة خلال شهر يونيو الماضي بلغ مليارا و739 مليونا و438 ألف جنيه.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان السبت، أن الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة أفرجت عن مشمول 7832 شهادة جمركية وارد نهائي خلال يونيو، وذلك لكافة البضائع العامة وكذا لكافة السلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وغيرها.

وأضافت أن الرسوم الجمركية المُحصَّلة عن شهادات الوارد بلغت 258 مليونا و384 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة حوالي مليار و698 مليونا و160 ألف جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المُحصَّلة عن تلك الشهادات حوالي 50 مليونا و979 ألف جنيه.

وأشارت إلى أنه تم تصدير مشمول 4365 بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي- سماح مؤقت- دروباك) لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة؛ منها ألمونيوم، ومواد غذائية، وإستانلس، ورخام، ومنتجات أخرى، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و338 مليونا و477 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم الصادر عن بعض البيانات الجمركية بمبلغ 166 ألفا و505 جنيهات.

وحصّلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن عن عدد 645 بيانا جمركيا بمليونين و97 ألف جنيه.

المصرى اليوم

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