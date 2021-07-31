الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مجلس عزاء ب«صلاح الدين» في العراق

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أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، السبت، الهجوم الإرهابي على مجلس عزاء بمحافظة صلاح الدين شمال العراق، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العراقيين الأبرياء.

وأكد الأزهر أن هذا الحادث الذي استبيحت فيه دماء الآمنين الأبرياء؛ إرهاب غادر، يتنافى مع المبادئ الإنسانية والإسلامية، ويبرهن على خسة تلك الجماعات الظلامية المارقة، التي ألصقت نفسها بالإسلام زورا وبهتانا، مشددا على تضامنه الكامل مع العراق الشقيق، قيادة وحكومة وشعبًا، في وجه هذا الإرهاب الأسود.

وتقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.