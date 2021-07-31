أخبار عاجلة

"خالد البلطان" رئيس نادي الشباب: لا يمكننا منافسة أندية مدعومة بشكل غير طبيعي -
"الغذاء والدواء" تؤكّد على "التحصين" لاستقبال المستفيدين من خدماتها -
"شؤون الحرمين" تتيح 4 مداخل إضافية لخدمة عربات التنقل -
وزارة العدل تطلق البوابة القضائية العلمية الرقمية -
"مبابي" يرفض التجديد لمدة 6 أعوام.. المشكلة تتوسّع مع باريس -
زيزو بطل رفع أثقال من ذوى الهمم وفاتح مشروع أكل وزوجته بنت الأصول تسانده -
ترندات مصر .. الوضع فى أفغانستان.. والحجز في "سكن لكل المصريين 2" -
الصيام متقطع وتتجنب النشويات.. أسرار رشاقة الممثلة الأمريكية جينيفر أنستون -
دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت -
محمود محيي الدين: الملف الإيراني وتداعيات الأزمة اللبنانية على رأس أولويات أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مجلس عزاء ب«صلاح الدين» في العراق

Print
الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مجلس عزاء ب«صلاح الدين» في العراق الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مجلس عزاء ب«صلاح الدين» في العراق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، السبت، الهجوم الإرهابي على مجلس عزاء بمحافظة صلاح الدين شمال العراق، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العراقيين الأبرياء.

وأكد الأزهر أن هذا الحادث الذي استبيحت فيه دماء الآمنين الأبرياء؛ إرهاب غادر، يتنافى مع المبادئ الإنسانية والإسلامية، ويبرهن على خسة تلك الجماعات الظلامية المارقة، التي ألصقت نفسها بالإسلام زورا وبهتانا، مشددا على تضامنه الكامل مع العراق الشقيق، قيادة وحكومة وشعبًا، في وجه هذا الإرهاب الأسود.

وتقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
14.4 % الناتج الصناعي الصيني خلال 7 اشهر من 2021

14.4 % الناتج الصناعي الصيني خلال 7 اشهر من 2021

الصيام متقطع وتتجنب النشويات.. أسرار رشاقة الممثلة الأمريكية جينيفر أنستون

الصيام متقطع وتتجنب النشويات.. أسرار رشاقة الممثلة الأمريكية جينيفر أنستون

تنفيذ 4835 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

تنفيذ 4835 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت

دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت