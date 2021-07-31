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الفرقة الماسية تحتفل بعودة هاني شاكر بعد تعافيه من أزمته الصحية

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الفرقة الماسية تحتفل بعودة هاني شاكر بعد تعافيه من أزمته الصحية الفرقة الماسية تحتفل بعودة هاني شاكر بعد تعافيه من أزمته الصحية

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احتفلت الفرقة الماسية، بقيادة الدكتور مصطفى حلمي، بعودة الفنان هاني شاكر إلى واستئناف نشاطه الفني، حيث عقد بروڤة چينيرال مساء اليوم قبل حفله المرتقب غدا الأحد في دار الأوبرا.

وظهر هاني شاكر خلال بثه عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» وهو يحتفل مع أعضاء الفرقة الماسية ويقطع التورتة، موجها الشكر لأعضاء الفرقة الماسية قائلا :«ربنا يخليكوا ليا».

ومن المقرر أن يغني هاني خلال حفله مساء الغد مجموعة من أغانيه بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى ومشاركة مطربي الأوبرا ياسر سليمان وإيمان عبدالغنى وذلك في الثامنة مساء على مسرح النافورة بالأوبرا.

ويتضمن برنامج الحفل فاصلين يشدو خلال الثانى هانى شاكر بنخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد إلى جانب مجموعة من أغانى الطرب العربى منها «بلدى، بقالي كتير، كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، ياريتني، انا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة احب، وعد مني، بعد حبك، بحبك انا، جواب، قل لي عمل لك ايه، لسه بتسألي، احلف بسماها إلى جانب احدث اعماله لو سمحتوا».

كان هاني قد اعتذر قبل 3 أسابيع عن عدم إحياء حفله بعد تعرضه لإجهاد مفاجئ خلال عقده للبروڤات الخاصة بالحفل ونقل إلى المستشفى ليخضع لمجموعة من الفحوصات الطبية، وبعدها سافر إلى تركيا لقضاء فترة نقاهة بصحبة زوجته.

المصرى اليوم

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