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محافظ هروب ومدير تعليم صبيا يقفان ميدانيًا على مركز لقاحات كورونا

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يعد واحدًا من المراكز القائمة بمكاتب التعليم التسعة المنتشرة في المحافظات

محافظ هروب ومدير تعليم صبيا يقفان ميدانيًا على مركز لقاحات كورونا

في إطار استعدادات تعليم صبيا للعودة الحضورية لمقاعد الدراسة؛ تفقد محافظ هروب إبراهيم بن هادي الشعبي ومدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي مركز لقاح كورونا بمكتب تعليم هروب والذي يعد واحدًا من مراكز اللقاحات بمكاتب التعليم التسعة المنتشرة في المحافظات التي تشرف عليها الإدارة تعليميًا وذلك ضمن حملة "معًا نبادر" التي أطلقتها إدارة تعليم صبيا ممثلة في الشؤون الصحية المدرسية مع جامعة جازان والمستشفى الجامعي لأخذ لقاح كورونا والتي بدأت منتصف شهر ذي الحجة وتستمر لمدة عشرة أيام.

وأثنى مدير التعليم على ما شاهده من إقبال من الطلاب والطالبات،ومنسوبي ومنسوبات التعليم، وما لمسه من التعاون والتهيئة والتنظيم لمواقع أخذ اللقاح، وثمّن جهود جامعة جازان وكوادرها الطبية لما بذلوه في سبيل إنجاح هذه الحملة، مقدمًا شكره لمحافظي المحافظات على دعمهم ومتابعتهم لمراكز اللقاح.

وشدد الدكتور "الخرمي" على حرص القيادة الرشيدة ووزارة التعليم على الحفاظ على صحة الإنسان، وما يوليه سمو أمير جازان وسمو نائبه من اهتمام بالصحة العامة بالمنطقة، منوهًا بتفاعل أولياء الأمور مع دعوة وزارة التعليم لتحصين أبنائهم من الفئة المستهدفة عمريًا.

كما أشاد الدكتور (الخرمي) بشراكة الشؤون الصحية بالمنطقة وجامعة جازان مع تعليم صبيا؛ بما يدعم الجهود لمكافحة كورونا، وتسريع العودة للحياة الطبيعية، وروح المبادرة لدى المتطوعين والمتطوعات بمراكز اللقاح، والعمل الدؤوب للشؤون المدرسية ومديري مكاتب التعليم، والصحة المدرسية، وفريق الإعلام بالإدارة، واللجان العاملة في المراكز،متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

من جانب آخر أشار المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي إلى استمرار مراكز اللقاحات التابعة للشؤون الصحية بالمنطقة المنتشرة في المحافظات التي تشرف عليها الإدارة تعليميًا في تقديم اللقاحات، وبيّن أن نسبة الطلبة الذين أخذوا اللقاح بحسب آخر الإحصائيات قد بلغت أكثر من ٤٠ %، فيما وصلت نسبة المحصنين من الكادر الإداري والتعليمي أكثر من ٩٠ % ، مشيرًا إلى الإدارة وبالتعاون مع الجهات المختصة قد حددت ١٩ مركزًا لأخذ منسوبي ومنسوباتها والطلاب والطالبات لقاح كورونا.

وأضاف أن الإدارة تشدد على البقية من غير المحصنين سرعة التوجه إلى مراكز اللقاح المعتمدة؛ وذلك لارتباط اللقاح بالدخول لمواقع العمل ابتداءً من تاريخ ٢٢ ذي الحجة وفق ما ورد من توجيهات وزارة الموارد البشرية.

وفي السياق ذاته، أبدى عددٌ من الطلاب والطالبات والمستفيدين من المبادرة بتعليم صبيا سرورهم بما حققته الحملة من نجاح، بدعم من الدولة أيدها الله، وأخذهم اللقاح وسط جو من الترتيب واليسر، مشيدين بكوادر جامعة جازان، داعين زملاءهم إلى أخذ اللقاح للعودة الحضورية الآمنة للمدارس.

محافظ هروب ومدير تعليم صبيا يقفان ميدانيًا على مركز لقاحات كورونا

محافظ هروب ومدير تعليم صبيا يقفان ميدانيًا على مركز لقاحات كورونا

محافظ هروب ومدير تعليم صبيا يقفان ميدانيًا على مركز لقاحات كورونا

محافظ هروب ومدير تعليم صبيا يقفان ميدانيًا على مركز لقاحات كورونا

محافظ هروب ومدير تعليم صبيا يقفان ميدانيًا على مركز لقاحات كورونا

محافظ هروب ومدير تعليم صبيا يقفان ميدانيًا على مركز لقاحات كورونا

محافظ هروب ومدير تعليم صبيا يقفان ميدانيًا على مركز لقاحات كورونا

محافظ هروب ومدير تعليم صبيا يقفان ميدانيًا على مركز لقاحات كورونا

محافظ هروب ومدير تعليم صبيا يقفان ميدانيًا على مركز لقاحات كورونا

محافظ هروب ومدير تعليم صبيا يقفان ميدانيًا على مركز لقاحات كورونا

لقاح كورونا وزارة الصحة الجديد وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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