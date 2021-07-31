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ينفي اتهام الكونجرس له بمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات

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ترامب ينفي اتهام الكونجرس له بمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات ينفي اتهام الكونجرس له بمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات

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نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد الاتهامات الموجهة إليه من الكونجرس بالضغط على وزارة العدل لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.

وجاء نفي ترامب ردا على نشر لجنة الراقبة بمجلس النواب في الكونجرس تقريرا مدونا من قبل ريتشارد دونوهيو القائم بأعمال مساعد المدعي العام، عن المكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب مع القائم بأعمال وزير العدل السابق جيفري روزن في 27 ديسمبر 2020.

وفي بيان له ذكر ترامب أن «الديمقراطيين الفاسدين والمتعصبين حزبيا نشروا أمس وثائق تخص تزييف انتخابات عام 2020 والتي وصفوها بطلانا بأنها محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات».

وقال: «لقد عاشت بلادنا للتو انتخابات رئاسية شابها فساد هائل، وآن الأوان للكونغرس والآخرين لأن يحققوا في أسباب حدوث هذا الفساد، بدلا عن إجراء تحقيقات بحق الذين يفضحون الغش الكبير المرتكب ضد الشعب الأمريكي».

المصرى اليوم

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