أشهر أطفال الدراما المصرية: دخلت مجال الفن وعندي 4 سنوات

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قال الفنان الشاب شريف إدريس، أحد أشهر أطفال الدراما المصرية، إن بداياته الفنية بدأت في مرحلة مبكرة للغاية، في سن الرابعة، واصطحبني والدي إلى بلاتوه تصوير مسلسل "النهر لا يحترق" للمخرج إبراهيم الشقنقيري، حيث كان يزور أحد أصدقائه العاملين في المسلسل، وكان يفترض أن نغادر، لكن تصادف أن فريق العمل في هذا اليوم بحاجة إلى طفل صغير، وكانوا ينتظرونه، لكنه لم يأت، وكاد يوم التصوير يتوقف قبل أن يتدخل صديق والدي ويرشحني للمخرج للقيام بالدور.

وأضاف "إدريس"، خلال لقائه مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج "يا أنا يا هي"، المذاع عبر فضائية “MIX”، اليوم السبت، أنه كانت البداية في هذا اليوم لأحضر بشكل منتظم في التصوير برفقة والدي من أجل تصوير مشاهدي بالعمل، والتي جرت على عدة أيام، وسعى جميع الموجودين في البلاتوه لمحاولة إرضائي وتنفيذ ما يرغبون فيه أمام الكاميرا، وكانوا يهدونني شيكولاتة، وهذا أكثر شيء أحبه، ونفذت كل ما يُطلب منّي دون تردد، وكانت أول مرة أظهر فيها على شاشة التلفزيون، وبعدها جاءت الانطلاقة الفنية.

وتابع: "تم ترشيحي للمخرج حسين كمال، ووقتها كان يُحضر لفيلم "كل هذا الحب" مع نور الشريف وليلى علوي، ولم أكن أتجاوز 5 سنوات آنذاك، ورشحني لدور أسامة في الفيلم، وبالفعل بدأنا تصوير الفيلم، ولم أكن أدرك تلك المرحلة المبكرة طبيعة ما أقوم به من أدوار في أعمال مهمة، وهو ما أدركه اليوم جيداً، وأعتبر نفسي محظوظًا بالعمل مع مجموعة كبيرة من النجوم والعمالقة خلف وأمام الكاميرا.