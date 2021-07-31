رسميًا.. نسور بنفيكا تقتنص يارمتشوك من جينت

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نجح بنفيكا في التعاقد مع رومان يارمتشوك مقابل 15 مليون يورو من نادي جينت البلجيكي.

خاض اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا موسمًا فرديًا مثيرًا للإعجاب في بلجيكا خلال الموسم الماضي، حيث سجل 20 هدفًا في 34 مباراة في الدوري البلجيكي، على الرغم من أن فريقه أنهى الموسم في المركز السابع.

وفشل جينت في التأهل الأوروبي جعل المهاجم الأوكراني مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية في سوق الانتقالات الحالي.

وساهم أداء يارمتشوك المميز في يورو 2020 مع منتخب بلاده في تحرك العملاق البرتغالي بجدية لضم اللاعب.

سجل يارمتشوك في أول مباراتين أمام هولندا ومقدونيا الشمالية، وشارك بشكل أساسي في جميع المباريات الـ5 في البطولة التي وصل فيها المنتخب الأوكراني للمرة الأولى على الإطلاق إلى دور الـ8، قبل أن يغادر ضد وصيف بطل البطولة، المنتخب الإنجليزي.

يارمتشوك يتميز بالطول الفارع (1.91 متر)، ويشكل حضورًا بدنيًا ونقطة محورية حقيقية في مركز الهجوم، وسيعطي بُعدًا آخر لفريق بنفيكا الذي يضم بالفعل العديد من المواهب الهجومية، مع سعي نسور الكرة البرتغالية للمنافسة على لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي خلال أخر موسمين، بجانب محاولة الوصول لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.