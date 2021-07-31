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الأهلي يستعيد خدمات «نجمه» أمام وادي دجلة

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الأهلي يستعيد خدمات «نجمه» أمام وادي دجلة الأهلي يستعيد خدمات «نجمه» أمام وادي دجلة

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يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جهود لاعبه محمد هانى، ظهير أيمن الفريق خلال مباراة وادي دجلة المقبلة.

وكان محمد هاني قد غاب عن فريق الأهلي في مباراة أسوان الماضية، التي أقيمت الخميس الماضي، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويواجه الأهلي فريق وادي دجلة، الأربعاء المقبل، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعود للفريق الأحمر، في المباراة المقبلة، السداسي، محمد الشناوي، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، أحمد رمضان بيكهام، ناصر ماهر، وذلك بعد إنتهاء مشاركتهم مع في أولمبياد طوكيو.

المصرى اليوم

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