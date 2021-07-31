مصدر بـ«الصحة» يوضح سبب تأجيل تلقي الجرعة الثانية من اللقاح لبعض المواطنين

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قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الرسائل التي وصلت لبعض المواطنين، اليوم السبت، بتأجيل موعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لا علاقة لها إطلاقًا بنقص الجرعات، بل هي مجرد مسأله تنظيمية لاتاحة العمل خلال الفترة المقبلة في مركز تلقي اللقاح للمسافرين والبالغ عددها ١٢٦ مركزا على مستوى الجمهورية.

وقال المصدر المسؤول، في تصريحات خاصة لـ"المصري اليوم"، إن الوزارة بدأت من اليوم العمل في ١٢٦ مركزا على مستوى الجمهورية لإصدار شهادات التطعيم للمسافرين بالخارج، وفي إطار تنظيم العمل والاستعداد لتطعيم المسافرين، ارتأت الوزارة أن يتم تأجيل المواطنين الموجودين بالداخل أيام قليلة، وإتاحة التطعيم للمسافرين باعتبارهم ذات أولوية خلال الفترة الراهنة.

وأكد المصدر أن الوزارة سوف تتسلم خلال الأيام المقبلة عدد كبير من الشحنات من لقاح جونسون أند جونسون، ولقاح فايزر واسترازينكا، مؤكدا إن اللقاح المصري سينوفاك الذي تم انتاج مليوني جرعة منه ويجرى تحليله في هيئة الدواء المصرية، من المقرر ان يتم الافراج عنه وطرحه لتطعيم المواطنين نهاية الأسبوع الجاري.

يذكر أن بعض مراكز تلقي تطعيم لقاح كورونا، قد شهدت، اليوم السبت، حالة من الارتباك وخاصة للمواطنين المقرر حصولهم على الجرعة الثانية، حيث أكدا عدد من المواطنين داخل مركز تلقي اللقاح بمستشفى المنيرة، أنهم حضروا لتلقي اللقاح في الموعد المقرر لهم، لكنهم فوجئوا بتأجيل الموعد لمدة 11 يوميا دون إبداء أسباب التأجيل.

وقال أحد المواطنين لـ«المصري اليوم»، إنه استقبل رسالة على هاتفه المحمول الخميس الماضي، بضرورة توجهه إلى مركز تلقي اللقاح بمستشفى المنيرة اليوم السبت لتلقي اللقاح، لكنه خلال طريقه للمسشتفى فوجئ باستقبال رسالة على جديدة على هاتفه تفيد بتأجيل موعد تلقي اللقاح إلى 11 أغسطس، ونصها كالتالي: «تم تأجيل موعد الجرعة الثانية من التطعيم إلى يوم 2021-08-11»، وعندما سأل مسؤولي المستشفى عن سبب التأجيل لم يحصل على الرد، مشيرا إلى أنه استجاب للتأجيل، لكنه لا يعلم هل تأجيل تلقي الجرعة الثانية سيؤثر على فاعلية اللقاح أم لا؟.

فيما أبدى عددًا من المواطنين انزعاجهم الشديد من التأجيل، خاصة المسافرين خارج البلاد خلال الفترة المقبلة، وقال أحد المواطنين المتواجدين في مستشفى المنيرة لـ«المصري اليوم»، إنه سوف يسافر خارج البلاد الأسبوع المقبل، وفوجئ بتأجيل موعد الجرعة الثانية، وبالتالي لن يحصل على شهادة التطعيم، مشيرا إلى أنه توجه إلى المراكز التي تم الإعلان عنها لتلقي اللقاج للمسافرين لكنه أيضا لم يحصل عليها، إلى ذلك لم تذكر الوزارة في بيان رسمي حتى الآن، سبب تأجيل الجرعة الثانية للمواطنين.

كانت وزيرة الصحة هالة زايد، كشف أمام اجتماع مجلس الوزراء، عن مخطط توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة القادمة، وأشارت الوزيرة إلى أنه من المقرر أن يصل من لقاح سينوفاك «مواد خام» خلال الفترة من شهر أغسطس القادم، وحتى نهاية العام، ما يكفى لتصنيع 70.2 مليون جرعة، هذا إلى جانب توريد 20 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك»، و20 مليون جرعة من لقاح «جونسون & جونسون»، و35.6 مليون جرعة من لقاح «استرازينيكا»، و2.4 مليون جرعة من لقاح «فايزر»، وذلك خلال نفس الفترة، لافتة إلى أنه بذلك يصل إجمالي ما سيتم توريده من لقاحات خلال الفترة من أغسطس المقبل وحتى نهاية العام إلى 148.2 مليون جرعة، وهو ما يكفى لتطعيم 83.7 مليون مواطن، كما نوهت وزيرة الصحة إلى التعاون مع منظمة اليونيسيف لدعم سلسلة التبريد اللازمة لحفظ جرعات اللقاحات، موضحة أنه تم التواصل مع المنظمة وتم الاتفاق على حصول مصر على منحة مجانية تحتوى على 63 ثلاجة بقدرة تخزينية تصل إلى حوالى 619 ألف جرعة، وذلك لحفظ جرعات لقاح «فايزر»، والمتوقع وصولها خلال أيام.

وفيما يتعلق بخطة مكاتب تطعيمات كورونا للمسافرين للخارج، أوضحت وزيرة الصحة أنه تم تجهيز عدد 125 مكتبا موزعة على جميع محافظات الجمهورية بكافة التجهيزات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـ QR code، وذلك لتقديم اللقاحات للمسافرين، مشيرة إلى أن الحجز يتم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح، ويكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل، مضيفة أنه يتم العمل على اتاحة اللقاحات المطلوبة، وذلك لأغراض السفر لدول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الامريكية، ودول الخليج.