توالي وصول وفود المؤتمر العالمي للإفتاء لمطار القاهرة استعدادًا للمشاركة في الفعاليات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لا زالت وفود العلماء والمفتين تتوالى وصولًا إلى مطار القاهرة الدولي، للمشاركة في المؤتمر العالمي السادس للإفتاء، الذي يعقد في 2-3 أغسطس 2021م، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وصل إلى مطار القاهرة قبل قليل الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، والشيخ نعيم تيرنافا، مفتي كوسوفا، والشيخ شهاب الدين حاسينوف، نائب مفتي داغستان للعلاقات الخارجية.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ستعقد مؤتمرها العالمي السادس يومَي 2-3 أغسطس 2021، تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون»، وبحضور وفود من خمس وثمانين دولة يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.