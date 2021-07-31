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بيليرين وإنتر .. انفراجة في المفاوضات بين النيرازوري وآرسنال

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بيليرين وإنتر .. انفراجة في المفاوضات بين النيرازوري وآرسنال بيليرين وإنتر .. انفراجة في المفاوضات بين النيرازوري وآرسنال

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يبدو أن آرسنال منفتح الآن للسماح لهيكتور بيليرين بالمغادرة على سبيل الإعارة لإنتر ميلان مع إمكانية الشراء من جانب النادي الإيطالي، وفقًا لـ سكاي إيطاليا.

قاوم أرسنال كل عروض النادي الإيطالي مشددًا على أنه لن يسمح للظهير الإسباني بالرحيل إلا بضمان الانتقال الدائم، وهو الأمر الذي كان يتجاوز قدرات النيرازوري المالية في الوقت الحالي.

كان بيليرين حريصًا على الانتقال إلى سان سيرو وخوض تجربة اللعب في الدوري الإيطالي.

هذا المساء، ذكرت شبكة سكاي إيطاليا أن أرسنال مستعد أخيرًا لفتح الباب أمام فرصة إعارة اللاعب مع امكانية الشراء.

من المحتمل أن يصبح إنتر ملزمًا بالشراء إذا تم استيفاء شروط معينة طوال موسم 2021/2022.

اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لديه عقد في أرسنال حتى يونيو 2023.

يبقى الاختيار الأول لإنتر في سوق الانتقالات الحالي هو لاعب الوسط الأوروجوياني ناهيتان نانديز، ولكن لا يبدو أن المفاوضات مع كالياري تتقدم بالسرعة المأمولة.

نانديز ليس ظهيرًا من الناحية الفنية، ولكن يمكنه اللعب على الجانب الأيمن وكذلك في دور أكثر مركزية في خط الوسط في خطة لعب المدرب سيموني إنزاجي (3-5-2).

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