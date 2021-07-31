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بعد غياب 17 شهرًا.. وصول أول رحلة سياحية «شارتر» قادمة من مدريد للأقصر تقل 132 سائحا (صور)

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استقبل مطار الأقصر الدولي، مساء السبت، أولى الرحلات الجوية الدولية السياحية غير المنتظمة «الشارتر» القادمة من إسبانيا، ضمن خطة وزارة الطيران المدني، وعلى متنها 132 سائح، لزيادة تنشيط الحركة السياحة الدولية الوافدة إلى البلاد، وحمل السياح لافتات تحمل «بنحب ».

وقامت لجنة تسويق السياحة الثقافية بالاقصر بتوزيع الورود على السياح.. حيث قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بالاتفاق مع بعض وكلاء السياحة بأسبانيا لتسيير سلسلة من رحلات الطيران العارض من العاصمة مدريد إلى الاقصر خلال الفترة القادمة تبدأ من اليوم السبت ثم رحلتين اسبوعياً يوم السبت من كل أسبوع اعتباراً من 7 اعسطس القادم.

مطار الاقصر الدولى

ويأتى هذا تماشياً مع خطة وزارة الطيران المدنى لزيادة معدلات التشغيل وفتح خطوط جديدة لجذب المزيد من العملاء، حيث أن الوزارة وشركاتها تنتهج خطة شاملة لتنشيط حركة السفر إلى مصر خلال الفترة القادمة خاصة وأن قطاع الطيران المدنى العالمى يشهد بوادر التعافى من أزمة جائحة كورونا بعد توفير اللقاحات وتخفيف بعض الدول القيود على السفر، كما أن المطارات المصرية تعد من اوائل المطارات التي طبقت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها عالميا الأمر الذي اسفر عن حصول 11 مطار على شهادة الإعتماد الصحي للسفر الآمن من ضمنهم مطار، وساهم في تشجيع حركة السفر من والى المطارات المصرية.

مطار الاقصر الدولى

المصرى اليوم

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