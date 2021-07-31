شريف إدريس: «نسر الصعيد» و«الخروج» أكثر أعمالي تميزا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان الشاب شريف إدريس، أحد أشهر أطفال الدراما المصرية، إنه جسد أدوارًا مع كبار نجوم الشاشة المصرية تنوعت بحسب التدرج العمري؛ ففي عمر الخمس سنوات شارك في فيلم «كل هذا الحب»، مع النجمين نور الشريف وليلى علوي؛ ثم مسلسل «رأفت الهجان» في نفس السن أمام النجم محمود عبدالعزيز.

وأضاف «إدريس»، خلال لقائه مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج «يا أنا يا هي»، المذاع عبر فضائية “MIX”، اليوم السبت، أنه اكتسب خبرات كبيرة أثناء فترة عمله بالمسرح، وبما تعلمه على يد كبار وعمالقة المعهد مثل الفنان جلال الشرقاوي، مشيرًا إلى أن مسلسلي «نسر الصعيد» و«الخروج» من أكثر الأعمال المميزة بالنسبة له.

وأوضح الفنان شريف إدريس، أنه قبل الاشتراك في مسلسل «نسر الصعيد» شارك في عدة مسلسلات خلال السنوات الماضية منها «الجماعة» و«الهروب» و«الخروج»، لافتًا إلى أنه يحضر حاليًا لمسلسل «فوبيا» المنتظر استكمال تصويره بعد رمضان، حيث اعتذر الفنان خالد الصاوي عن بطولته، ويبحث صناعه عن بطلٍ آخر، معقبًا: “سأستمر في التمثيل فأنا خريج فنون مسرحية وتمثيل وإخراج”.