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نائبة: مشروع قانون لمنع زواج القاصرات أمام البرلمان

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نائبة: مشروع قانون لمنع زواج القاصرات أمام البرلمان نائبة: مشروع قانون لمنع زواج القاصرات أمام البرلمان

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قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن زواج القاصرات جريمة في حق المرأة والطفولة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن زواج القاصرات كانت في البداية في المحافظات الحدودية والوقت الحالي تحدث في أي محافظة من المحافظات.

وتابعت النائبة أنها تقدمت بقانون بمنع زواج القاصرات وتم إحالته للحكومة وبعد مراجعة القانون طالبت بإجراء تعديل عليها بمنع زواج الأطفال.

وقالت إنها تقدمت بمشروع قانون لمنع زواج القاصرات وسيتم النظر فيه خلال الفترة المقبلة، وطالبت بوجود آلية لمحاربة تلك الظاهرة وأن تنفذها كل الجهات المعنية لكل من وزارات التربية والتعليم والتضامن والثقافة.

المصرى اليوم

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