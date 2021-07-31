أكثر من 2000 فرصة.. وظائف خالية في مديريتي التربية والتعليم بالإسماعيلية وكفرالشيخ (التفاصيل وطريقة التقديم)

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية وكفر الشيخ التابعة لـ وزارة التربية والتعليم عن حاجتها للعديد من الوظائف لديها والتي يصل عددها لأكثر من 2000 وظيفة، حيث تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية للعديد من التخصصات وننشر العديد من الوظائف المطلوبة حاليًا من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.



1 - وظائف الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية والتوجيهات الفنية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

محافظة كفر الشيخ

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظائف في ديوان المديرية وجميع الإدارات التعليمية كما هو موضح بالملف المرفق

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

إجتياز المتقدمين للمقابلات المقررة طبقاً لأحكام قانون التعليم 139 لسنة 1981م وتعديلاته والقانون 155 لسنة 2007م وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

المهارات الفنية:

القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها ، والإلمام بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية ، فضلاً عن الإلمام التام بكافة القوانين والقرارات الوزارية وبطاقات الوصف الوظيفي المنظمة والملائمة لطبيعة العمل .

سنوات الخبرة:

كما هو موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال تربوي مناسب يتلائم مع نوع وطبيعة العمل بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي

المستندات المطلوبة:

- أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي لدى مديرية التربية والتعليم والقانون 155 لسنة 2007م .

- بيان حاله وظيفية إليكترونية معتمدة من جهة العمل .

- شهادة الأكاديمية المهنية المطلوبة لشغل الوظيفة .

- أخر تقريران للكفاءة (فعلية) بمرتبة فوق متوسط على الأقل

(2018/2019م ) - (2019/2020م)

- إفادة من الشئون القانونية والجزاءات بعدم الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/08/12

العدد المطلوب:

901

بيانات الإتصال:

إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية بديوان مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية

تفاصيل الاعلان

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2 - مدير عام الإدارة العامة للشئون التنفيذيـة

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

محافظة كفر الشيخ

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة الإدارة – يختص شاغل هذه الوظيفة بوضع الخطط والبرامج وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز البرنامج التدريبي المطلوب لشغل الوظيفة – إجادة الحاسب الآلي – إجادة اللغة الانجليزية

المهارات الفنية:

القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عامين على الأقل في وظيفة معلم أول .أ

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال يتلائم مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

1. أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي لدى مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ وقانون الخدمة المدنية رقم (81)

لسنة 2016 .

2. بيان حالة وظيفية معتمدة من جهة العمل .

3. إفادة من إدارة الشئون القانونية بعدم الإحالة للمحكمة التأديبيـــــــــة .

4. إفادة من الموارد البشرية/ جزاءات بالجزاءات التي لم يتم محوهــــــــا .

5. إرفاق صورة من المستندات الدالة على مستوى المهارات والبرامج والدورات التدريبية الازمة لشغل هذه الوظيفة .

6. أن يقدم مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة المتقدم عليها .

7. جميع المستندات من أصل + (4) صور شخصيــــــة .

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/08/03

العدد المطلوب: 1

بيانات الإتصال:

اللجنة الفنية للوظائف القيادية بديوان محافظة كفر الشيخ

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3 - أعضاء هيئات تعليم بديوان مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التابعة للمديرية



بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها: محافظة الإسماعيلية

المهارات المطلوبة: كما موضح بالملف المرفق.

شروط المؤهل: كما موضح بالملف المرفق.

المستندات المطلوبة: كما موضح بالملف المرفق.

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان:

2021/07/08

نهاية الإعلان:

2021/08/07

عدد الوظائف المطلوبة:

1150

بيانات الاتصال:

استمارة التقدم للوظيفة من إدارة التنسيقات المختصة بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

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