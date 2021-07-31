بعد سنوات من الإغلاق.. فتح شارع الإذاعة بشمال سيناء

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قامت إدارة مرور شمال سيناء بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش بفتح شارع الإذاعة بحي المساعيد بالعريش، أمام حركة مرور السيارات في الاتجاهين، بعد عدة سنوات من الإغلاق بسبب الظروف التي تشهدها شمال سيناء.

وأكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، أن ذلك يأتي ضمن التيسيرات المقدمة للمواطنين طبقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

أشار رئيس مركز ومدينة العريش، إلي أغلاق شارع الفاتح من أمام حديثة المساعيد البحرية وحتي شارع الخزان، وتحويل مسار السيارات الي شارع أسيوط ، نظرًا للبدء في تنفيذ محاور العريش ضمن خطة تطوير وتنمية المدينة.