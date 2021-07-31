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رصد 3 حالات تعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص بمدينة الأقصر

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رصد 3 حالات تعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص بمدينة الأقصر رصد 3 حالات تعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص بمدينة الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، أنه أثناء المرور اليومي، تلاحظ اليوم، رصد 3 مخالفات تعدي بالبناء بدون ترخيص من السلطة المختصة، عبارة عن سور بمنطقة نجع الدقاديق على مسطح 90م من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، وكذلك وجود عدد 2 سور من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت بناحية الزناقطة بشارع الشيخ فاضل مسطح الأول 60 م والثاني 80 م ( العتامين) وتمت الإزالة في المهد حسب اللوائح والقوانين.

شارك بالحملة نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية وشعبان طايع رئيس حي المطار ومحمد فوزي وشعبان أبوالمجد نواب رئيس الحي ومحمد صالح مشرف الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر ومصطفى العادلي مشرف المتابعة الميدانية ..

وناشدت رئاسة مدينة الأقصر بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتؤكد أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.

المصرى اليوم

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