السودان والجزائر يبحثان التكامل في مجال الزراعة والعلاقات الثنائية

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بحث رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مع وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة في الخرطوم، تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة من بينها التكامل في مجال الزراعة وتبادل الخبرات، كما تطرقا إلى مجموعة من القضايا الإقليمية والحلول الممكنة لها.

وتلقى حمدوك دعوة لزيارة الجزائر وذلك في إطار تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وللتباحث في عدد من القضايا.

وجدد خمدوك، وفق البيان، «شكره للحكومة الجزائرية»، مؤكدا أن الجزائر «دولة سباقة ومبادرة».

وكانت قد بحثت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي مع لعمامرة خلال اجتماع بينهما العلاقات الثنائية والإقليمية.