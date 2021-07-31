أخبار عاجلة

الصيام متقطع وتتجنب النشويات.. أسرار رشاقة الممثلة الأمريكية جينيفر أنستون -
دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت -
محمود محيي الدين: الملف الإيراني وتداعيات الأزمة اللبنانية على رأس أولويات أمريكا -
«حي المنتزة» يطلق قافلة طبية مجانية لأهالي عزبة محسن شرقي الإسكندرية (صور) -
موسى يواصل تحقيق الإيرادات في خامس ليلة عرض -
إصابة 17 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية -
بط 191 قطعة سلاح نارى 255 قضية مخدرات -
غرفة التطوير العقاري و«شعبة الاستثمار» تعقدان اجتماعًا لمناقشة توجيه السيسي بتنفيذ 30% من المشروعات قبل طرحها -
الدراجات الكهربائية ستكون وسيلة الانتقال داخل معرض اكسبو دبي 2020 -
«الجيزة» تعلن الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه شارع السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

السودان والجزائر يبحثان التكامل في مجال الزراعة والعلاقات الثنائية

Print
السودان والجزائر يبحثان التكامل في مجال الزراعة والعلاقات الثنائية السودان والجزائر يبحثان التكامل في مجال الزراعة والعلاقات الثنائية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مع وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة في الخرطوم، تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة من بينها التكامل في مجال الزراعة وتبادل الخبرات، كما تطرقا إلى مجموعة من القضايا الإقليمية والحلول الممكنة لها.

وتلقى حمدوك دعوة لزيارة الجزائر وذلك في إطار تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وللتباحث في عدد من القضايا.

وجدد خمدوك، وفق البيان، «شكره للحكومة الجزائرية»، مؤكدا أن الجزائر «دولة سباقة ومبادرة».

وكانت قد بحثت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي مع لعمامرة خلال اجتماع بينهما العلاقات الثنائية والإقليمية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصيام متقطع وتتجنب النشويات.. أسرار رشاقة الممثلة الأمريكية جينيفر أنستون

الصيام متقطع وتتجنب النشويات.. أسرار رشاقة الممثلة الأمريكية جينيفر أنستون

تنفيذ 4835 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

تنفيذ 4835 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت

دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت

محمود محيي الدين: الملف الإيراني وتداعيات الأزمة اللبنانية على رأس أولويات أمريكا

محمود محيي الدين: الملف الإيراني وتداعيات الأزمة اللبنانية على رأس أولويات أمريكا