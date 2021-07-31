أخبار عاجلة

الصيام متقطع وتتجنب النشويات.. أسرار رشاقة الممثلة الأمريكية جينيفر أنستون -
دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت -
محمود محيي الدين: الملف الإيراني وتداعيات الأزمة اللبنانية على رأس أولويات أمريكا -
«حي المنتزة» يطلق قافلة طبية مجانية لأهالي عزبة محسن شرقي الإسكندرية (صور) -
موسى يواصل تحقيق الإيرادات في خامس ليلة عرض -
إصابة 17 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية -
بط 191 قطعة سلاح نارى 255 قضية مخدرات -
غرفة التطوير العقاري و«شعبة الاستثمار» تعقدان اجتماعًا لمناقشة توجيه السيسي بتنفيذ 30% من المشروعات قبل طرحها -
الدراجات الكهربائية ستكون وسيلة الانتقال داخل معرض اكسبو دبي 2020 -
«الجيزة» تعلن الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه شارع السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

الدفاع المدني السوداني: منسوب النيل الأزرق وصل إلى مرحلة الفيضان

Print
الدفاع المدني السوداني: منسوب النيل الأزرق وصل إلى مرحلة الفيضان الدفاع المدني السوداني: منسوب النيل الأزرق وصل إلى مرحلة الفيضان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدفاع المدني السوداني أن نهر النيل الأزرق وصل إلى مرحلة الفيضان عند محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية، حيث تجاوز إيراده 600 مليون متر مكعب من المياه.

وقال اللواء أحمد عمر سعيد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني السودان إن «إيراد النيل الأزرق (من المياه) عند محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية بلغ منسوب الفيضان، حيث تجاوز إيراده 600 مليون متر مكعب».

وأضاف أن «النيل سجل اليوم في مجراه الرئيسي بالخرطوم 16.50 متر مكعب»، مشيرا إلى «أنه تبقى فقط لمنسوب الفيضان 78 سنتمترا».

ودعا المواطنين في جميع القطاعات والمحاور إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة سكان المناطق التي تأثرت بفيضانات العام الماضي.

وأضاف أن «جميع القطاعات ستشهد ارتفاعا في المناسيب بزيادة 15 سم وعليه سوف يكون يوم غد البداية التدريجية لخروج المياه من المجرى الرئيسي للنيل وروافده للسهول الفيضية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصيام متقطع وتتجنب النشويات.. أسرار رشاقة الممثلة الأمريكية جينيفر أنستون

الصيام متقطع وتتجنب النشويات.. أسرار رشاقة الممثلة الأمريكية جينيفر أنستون

تنفيذ 4835 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

تنفيذ 4835 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت

دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت

محمود محيي الدين: الملف الإيراني وتداعيات الأزمة اللبنانية على رأس أولويات أمريكا

محمود محيي الدين: الملف الإيراني وتداعيات الأزمة اللبنانية على رأس أولويات أمريكا