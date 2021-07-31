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أمير قطر بعد فوز فارس إبراهيم بأول ميدالية ذهبية أولمبية لبلاده: «فخورين فيك»

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أمير قطر بعد فوز فارس إبراهيم بأول ميدالية ذهبية أولمبية لبلاده: «فخورين فيك» أمير قطر بعد فوز فارس إبراهيم بأول ميدالية ذهبية أولمبية لبلاده: «فخورين فيك»

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هنأ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، مواطنه فارس إبراهيم حسونة «من أصول مصرية»، بفوزه بأول ميدالية أولمبية ذهبية في تاريخ البلاد.

ونشر أمير قطر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على «تويتر»، مساء اليوم السبت، هنأ فيها البطل فارس إبراهيم، بعد فوزه بالميدالية الذهبية، اليوم، في منافسات رفع الأثقال، قائلا له «فخورين فيك».

وحاز حسونة الميدالية، عقب فوزه في منافسات رفع الأثقال لوزن 96 كغ في أولمبياد طوكيو 2020.

ويشار إلى أن حسونة أمضى عامين في التدريب من أجل منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وكان آخرها معسكر تدريبي في جورجيا بأمريكا، حيث يتدرب لمدة 6 ساعات يوميا داخل المعسكر، تحت إشراف والده ومدربه، بطل المصري السابق في رفع الأثقال، إبراهيم حسونة.

وكانت أول مشاركة رسمية لفارس إبراهيم حسونة مع منتخب قطر في بطولة كأس قطر الدولية لرفع الأثقال في عام 2014. كما شارك حسونة في أولمبياد ريو دي جانيرو الذي أقيم في البرازيل بعام 2016.

المصرى اليوم

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