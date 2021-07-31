جامعة أم القرى: هكذا سيكون حضور الطلاب والأساتذة المصابين بـ"كورونا"

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أكدت جامعة أم القرى، تزامنًا مع إعلانها الأخير حول كون الدراسة حضوريًّا للعام الدراسي المقبل؛ أنه سيكون هناك مدرس بديل في حالات وجود إصابات بكورونا؛ بينما الطالب المصاب سيحضر المحاضرة عن بُعد.



وقالت جامعة أم القرى لـ#برنامج_120: "إن نسبة تحصين منسوبي الجامعة بلغت ٩٤٪"؛ مؤكدةً أن الدراسة حضوريًّا، ولن يُقبل أي أعذار لغير المحصنين".



وأشارت إلى أن هناك خطة عند إصابة الطالب أو عضو هيئة التدريس بفيروس كورونا؛ حيث سيكون هناك مدرس بديل في حالات وجود إصابات بكورونا، والطالب المصاب سيحضر المحاضرة عن بُعد.