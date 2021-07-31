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.. شاب سعودي يؤهل الفتيات للدخول لمهنة النجارة

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فيديو.. شاب سعودي يؤهل الفتيات للدخول لمهنة النجارة .. شاب سعودي يؤهل الفتيات للدخول لمهنة النجارة
أكد أنها تدر دخلاً جيداً

فيديو.. شاب سعودي يؤهل الفتيات للدخول لمهنة النجارة

كشف مدرب سعودي يؤهل الفتيات لمهنة النجارة، أن دخلها يصل إلى 100 ألف ريال شهريًا، مؤكدًا أنها قد تكون بديلًا للوظائف، إذ إن دوراته تخرج رواد أعمال أو حرفيين أو كلاهما.
وقال رائد الأعمال الشاب أحمد البدراني والذي قدم دوراته لـ20 فتاة في حرفة النجارة خلال 3 أسابيع لقناة : "تفاجأت وانبهرت من إقبال وقبول الفتيات لتعلم هذه الحرفة، وفي اليوم الثالث من التدريب بدأت المتدربات ينتجن قطعًا خشبية فنية".
ولفت إلى أن مجالهن الأساسي في هذه الحرفة إعادة تدوير الأخشاب لتصنيع منتجات حرفية راقية بمواصفات ومقاييس عالية جدًا.
وأكد أن الدخل الشهري لهذه الحرفة لا يقل عن 15 ألف ريال شهرياً، وإذا تطور الشخص وأصبح لديه فريق عمل مُنظم قد يصل الدخل الى 100 ألف ريال شهريًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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