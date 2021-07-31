محافظ قنا يستقبل لجنة متابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أعضاء اللجنة المشكَّلة من ممثلى مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة المساحة برئاسة المهندس أحمد حسن ممثل مبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء، وذلك بهدف متابعة موقف الأراضى المقترحة لإقامة وحدات سكنية ملائمة ولائقة للمواطنين المستحقين بقرى مراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص وذلك في اطار المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» .

جاء ذلك بحضور كل من حازم عمر نائب محافظ قنا والمهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمه ابراهيم السكرتير العام مساعد للمحافظة والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والمهندس محمد مصطفى المشرف على الأعمال الهندسية بالمحافظة والمهندس السيد البدوى ممثل إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة والمهندس محمد إسماعيل ممثل هيئة المساحة ورؤساء مدن أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص.

محافظ قنا يستقبل وفد مجلس الوزراء

ومن جانبه، أوضح محافظ قنا أنه تم تحديد ٢٠ موقع مقترح لإقامة الوحدات السكنية لأهالينا في القرى المستهدفة وتم عرضهم على أعضاء اللجنة خلال الإجتماع ،موجها المسئولين بسرعة إعداد تقرير تفصيلى حول موقف المرافق بالنسبة للمواقع المقترحة، مؤكدا أن هذا المشروع يحظى بإهتمام كبير من جانب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدوره في توفير سكن كريم للاسر الاولي بالرعاية.

محافظ قنا يستقبل وفد مجلس الوزراء

وعقب الإجتماع بدأ أعضاء اللجنة في معاينة المواقع المقترحة لإنشاء الوحدات السكنية للوقوف على مدى ملاءمتها وتوافر المرافق الأساسية بها لتنفيذ المشروع وكذلك التأكد من صلاحيتها ووجوها داخل الأحوزة العمرانية من خلال مراجعة إحداثيات كل موقع على الطبيعة تمهيدا لتسليمها للهئة الهندسية للقوات المسلحة لبدء التنفيذ.

وقدم محافظ قنا شكره لأعضاء اللجنة لحرصهم على متابعة موقف أراضى الوحدات السكنية في مختلف قرى المحافظة حتى يتسنى الإنتهاء منها على الوجه الأكمل وفى أسرع وقت ممكن .