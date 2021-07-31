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برامج دولية مشتركة بكلية العلوم جامعة قناة السويس

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برامج دولية مشتركة بكلية العلوم جامعة قناة السويس برامج دولية مشتركة بكلية العلوم جامعة قناة السويس

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برامج دولية مشتركة بكلية العلوم جامعة قناة السويس

زكي يعلن ماجستير الدولي في علوم البيئه برنامج غير تقليدي بنظام الساعات المعتمده الاوروبي

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس أنه في إطار التطور العلمي والتكنولوجي الهائل والسريع في عالمنا المعاصر وجب علينا استحداث برامج دراسات عليا تستهدف خريج قادر علي التعامل مع المشكلات البيئه المحيطه بمنظور متطور وأساليب وتقنيات مناسبه حديثه خصوصا التقنيات الحيويه الجزيئيه.

هذا وأعلن رئيس جامعة قناة السويس عن فتح باب التقديم للماجستير الدولي في علوم البيئه International M.SC. in Ecology(برنامج غير تقليدي بمصروفات) بنظام الساعات المعتمده الاوروبي بكلية العلوم .

وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا البرنامج يهدف إلى تخريج باحث عالي الجوده ذو أداء علمي متميز ملم بالقضايا البيئيه والمجتمعية المعاصره ويمتلك قدره عاليه علي التعامل معها واقتراح الحلول المناسبه لها باستخدام الوسائل التقنيه الحديثه حيث يعتمد هذا البرنامج علي فلسفه منهج التعلم المبني علي البحث العلمي المباشر research_based learning الذي يفتح الباب أمامهم لتقييم ومجابهه المشكلات البيئية محليا وإقليميا ووضع الحلول الموضوعين لها من خلال النظره المتكامله الشامله التي تستند علي قاعده علميه بحثيه ثابته . مما يؤدي إلي الحصول علي جيل من الباحثين قادر علي أن يستكمل مسيره البحث العلمي علي قواعد من الجوده التعليميه.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مها فريد عميد كلية العلوم أن البرنامج تم إعداده بالتعاون بين كليه العلوم جامعه قناه السويس و جامعه بريمن Brmen الألمانية في إطار اتفاقيه التفاهم والتعاون الموقعه بين جامعه قناه السويس وجامعه بريمن في عام 2006. وصمم البرنامج ليتوافق مع برنامج الدراسات البيئية المقابل في جامعه بريمن الالمانيه الماضي مع معايير الاتحاد الأوروبي وكذا المعايير القياسيه لبرامج الدراسات العليا الموضوعه من قبل الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد بهدف الحصول علي الاعتماد المحلي والدولي للبرنامج.

جدير بالذكر أن شروط القبول تشمل :

- يفضل أن يكون الطالب المتقدم للالتحاق بالبرنامج حاصلا علي درجه البكالوريوس في علوم الحياه أو علوم البيئة ويجوز التسجيل للتخصصات ذات العلاقه من اي كليه أو معهد علمي معترف به من المجلس الاعلي للجامعات وبشرط حصوله علي تقدير عام جيد وتقدير جيد جدا في ماده التخصص علي الاقل.

- مده الدراسه لنيل درجه الماجستير في البيئة عامان علي الاقل وذلك طبقا لقواعد منطقه التعليم العالي الاوروبيه من خلال اربعه فصول دراسيه بواقع فصليين دراسيين في العام الواحد .

- لا يشترط الحصول علي تمهيدي.

- المصاريف تسدد علي 8 اقساط.

- ايميل البرنامج ecology@suez.edu.eg

الدراسة اربعه فصول دراسية

يومان في الاسبوع

تقبل خريجي علوم بيولوجي

المصرى اليوم

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