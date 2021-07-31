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خبيرة: تجهز أكبر منصة رقمية بالشرق الأوسط في القطاع العقاري

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خبيرة: مصر تجهز أكبر منصة رقمية بالشرق الأوسط في القطاع العقاري خبيرة: تجهز أكبر منصة رقمية بالشرق الأوسط في القطاع العقاري

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قال الدكتور عبدالرحمن خليل، استشاري إدارة وتطوير الأعمال، إنه يتم التحضير لمنصة رقمية ستكون الأكبر في الشرق الأوسط في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أنها ستفيد المطورين العقاريين باختلاف مستوياتهم، وستُفيد المواطن بشكل أكبر وسيتم التنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية.

وأضاف «خليل»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان؛ في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن التسويق العقاري عن طريق الإنترنت يعتبر جزءا من عملية التحول الرقمي، مشيرًا إلى أنه تم توظيف عملية التحول الرقمي في الشق الهندسي والتنفيذي فيما يخص قطاع العقارات وذلك في كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات البناء.

وتابع: «حدث تطوير كبير في عملية التحول الرقمي في خلال السنوات الماضية»، معقبًا: «الذي حدث في مصر خلال الـ5 سنوات الماضية من الممكن أن يأخذ 10 سنوات في أي دولة أخرى»، مشيرًا إلى أن تفعيل منظومة التحول الرقمي في معظم القطاعات الاقتصادية في مصر بدأ في عام 2016.

المصرى اليوم

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