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استشاري ذكورة يكشف السبب الرئيسي للإصابة بدوالي الخصية

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استشاري ذكورة يكشف السبب الرئيسي للإصابة بدوالي الخصية استشاري ذكورة يكشف السبب الرئيسي للإصابة بدوالي الخصية

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كشف الدكتور خالد حافظ، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي للرجال، أن أكثر من 40% من مرضى تأخر الإنجاب الأولي يعانون من دوالي الخصية، و80% من مرضى تأخر الإنجاب الثانوي يعانون من دوالي الخصية، والتأخر الأولي يعني أن الرجل لم يسبق له الإنجاب، والثاني يعني إنجابه مرة أو أكثر قبل ذلك.

وأضاف «حافظ»، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «cbc»، اليوم السبت، أن دوالي الخصية عبارة عن أوردة متمددة حول الخصية بصورة مماثلة للدوالي التي تظهر في القدمين، وهذه الدوالي تؤثر بصورة سلبية على قدرة الرجل على الإنجاب، وفي حال العلاج يحدث تحسن بصورة ملحوظة في القدرة على الإنجاب.

وأوضح استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي للرجال، أن السبب الرئيسي للإصابة بالدوالي هو وجود ضعف في جدار الأوعية الدموية، ومع الوقوف أو السير لمسافات طولية تمتد الأوعية، مشيرًا إلى أن الأوعية عبارة عن شعيرات رفيعة جدًا، ومع التمدد يتجمع فيها دم فاسد، مما يؤثر على القدرة الإنجابية.

المصرى اليوم

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