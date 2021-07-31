الأهلي يخاطب كاف لصرف مكافأة التتويج بالنجمة العاشرة

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خاطب مسؤولو النادي الأهلي نظراءهم في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، لصرف مكافأة التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ الفريق الأحمر والثانية على التوالي.

وكان الأهلي حقق الفوز على كايزر تشيفز، بثلاثية نظيفة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحصل الأهلي على 2.5 مليون دولار قيمة التتويج ببطولة أفريقيا، حيث استعجل مسئولو الأهلي كاف في صرف المكافأة لاستغلالها في صرف رواتب اللاعبين والموظفين داخل النادي وإنعاش خزينة القلعة الحمراء.

يُذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة وادي دجلة، المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.