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بالمواعيد والملاعب.. تعرف على مباريات الأهلي حتى نهاية الدورى المصري الممتاز

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بالمواعيد والملاعب.. تعرف على مباريات الأهلي حتى نهاية الدورى المصري الممتاز بالمواعيد والملاعب.. تعرف على مباريات الأهلي حتى نهاية الدورى المصري الممتاز

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أعلن اتحاد الكرة المصري عن استئناف مباريات الدوري الممتاز بعد خروج الأولمبي ظهر اليوم، السبت، من ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في طوكيو بالخسارة من البرازيل بهدف نظيف.

ووفقاً لجدول الدوري الذي أعلنه اتحاد الكرة فإن مباريات الأهلي القادمة في بطولة الدوري جاءت على النحو التالي:

الأهلي أمام وادي دجلة، الأربعاء 4 أغسطس، الساعة 9 مساء باستاد «الأهلي we السلام».

الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، السبت 7 أغسطس، الساعة 9 مساء، باستاد «الأهلي we السلام».

الأهلي أمام الإسماعيلي، الأربعاء 11 أغسطس، الساعة 9 مساء، باستاد الإسكندرية.

الأهلي أمام إنبي، السبت 14 أغسطس، الساعة 9 مساء، باستاد «الأهلي we السلام».

الأهلي أمام طلائع الجيش، الثلاثاء 17 أغسطس، الساعة 9 مساء، باستاد الجيش بالسويس.

الأهلي أمام المصري، الجمعة 20 أغسطس، الساعة 9 مساء، باستاد الإسكندرية.

ولم يُحدد اتحاد الكرة موعد مباراتي الأهلي في آخر جولتين ببطولة الدوري الممتاز أمام الجونة وأسوان.

المصرى اليوم

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