البنك الأهلي: نمتلك 5 آلاف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية

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قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إنه تم سحب 35 مليار جنيه من ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بالبنوك الثلاث بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي والذي تم سحب منه 19 مليار جنيه، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مما يدل على قوة ومتانة القطاع المصرفي والبنية التحتية للقطاع بشكل عام، منوهًا بأن البنك الأهلي يمتلك 5 آلاف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية .

وأضاف «أبوالفتوح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان؛ في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن إجمالي حركات السحب من ماكينات ATM خلال 14 يومًا، بلغ 8.6 مليون حركة، مشيرًا إلى أن البنوك العاملة في السوق المحلية تستعين بشركات نقل الأموال للقيام بتغذية ماكينات الصراف الآلي التابعة لها بالنقود، في حالة تواجد الماكينات الصراف الآلي في الشوارع المختلفة، أما في حال تواجد ماكينة الصراف الآلي في فرع البنك، فيتم تغذيتها بالأموال من خلال موظفي الفرع المتواجد به الماكينة.

وتابع: “يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي”.