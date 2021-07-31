أخبار عاجلة

بعد "واقعة الأجنبية".. هل تشهد المملكة أول حالة تشهير بمُتحرّشين؟ قانوني يجيب -
المهلة انتهت.. رفع 147 سيارة تالفة من شوارع مكة ونقل ملكية 50 -
مع ارتفاع الدولار.. الذهب يتخلى عن أكبر مكاسبه في أسبوع -
جدة.. عملية ناجحة بمستشفى الملك عبدالعزيز لنقل أعضاء متوفى دماغيًّا -
تفشي كوفيد الجديد ينال من ثاني اقتصادات العالم.. هنا مؤشرات نفطية! -
"التجارة" تضبط منزلَيْن بالشرقية تستخدمهما عمالة مخالفة لتقليد حبر الطابعات -
"دار وإعمار" تحصد جوائز سكني 2021 كأفضل مطور عقاري بالمملكة -
أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمات مستشفى حراء خلال العام الماضي -
أمطار رعدية على الباحة.. و"الأرصاد" ينبّه: تؤدي إلى تدني الرؤية -
كيشو بطل المصارعة بعد وصوله الإسكندرية: فخور أنى تلقيت التدريبات فى مركز شباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

البنك الأهلي: نمتلك 5 آلاف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية

Print
البنك الأهلي: نمتلك 5 آلاف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية البنك الأهلي: نمتلك 5 آلاف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إنه تم سحب 35 مليار جنيه من ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بالبنوك الثلاث بنك القاهرة وبنك والبنك الأهلي والذي تم سحب منه 19 مليار جنيه، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مما يدل على قوة ومتانة القطاع المصرفي والبنية التحتية للقطاع بشكل عام، منوهًا بأن البنك الأهلي يمتلك 5 آلاف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية .

وأضاف «أبوالفتوح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان؛ في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن إجمالي حركات السحب من ماكينات ATM خلال 14 يومًا، بلغ 8.6 مليون حركة، مشيرًا إلى أن البنوك العاملة في السوق المحلية تستعين بشركات نقل الأموال للقيام بتغذية ماكينات الصراف الآلي التابعة لها بالنقود، في حالة تواجد الماكينات الصراف الآلي في الشوارع المختلفة، أما في حال تواجد ماكينة الصراف الآلي في فرع البنك، فيتم تغذيتها بالأموال من خلال موظفي الفرع المتواجد به الماكينة.

وتابع: “يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي”.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عدلي منصورا رئيسيا لمجلس امناء جامعة مصر المعلوماتية

عدلي منصورا رئيسيا لمجلس امناء جامعة مصر المعلوماتية

المصري يواجه سموحة ومواجهة لمصطفى محمد .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

المصري يواجه سموحة ومواجهة لمصطفى محمد .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الانتهاء من الاعمال الانشائية للجناح المصري في اكسبو 2020 الخميس المقبل

الانتهاء من الاعمال الانشائية للجناح المصري في اكسبو 2020 الخميس المقبل

محافظ شمال سيناء يدعو المواطنين من الاستفادة من مبادرة سكن لكل المصريين

محافظ شمال سيناء يدعو المواطنين من الاستفادة من مبادرة سكن لكل المصريين