استشاري إدارة أعمال: القطاع العقاري يُعاني من تأخر في التحول الرقمي

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قال الدكتور عبدالرحمن خليل، استشاري إدارة وتطوير الأعمال، إن العالم أجمع يتحول رقميًا الآن بكل قطاعاته، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي متطور في التحول الرقمي؛ بينما القطاع العقاري متأخر في التحول الرقمي بشكل ملحوظ؛ خاصة وأن القطاع دخل التحول الرقمي متأخراً لذا أصبح لا يواكب التطور الرهيب والسريع للتحول الرقمي في جميع المجالات .

وأضاف «خليل»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان؛ في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أنه يجب على القطاع العقاري أن يطور من نفسه كي يواكب التطور الرهيب والسريع للتحول الرقمي والذي أصبح الخيار الأول لدى العالم في جميع المجالات لكي تعوض الفجوة الزمنية الموجودة في القطاع العقاري.

وتابع: «على كل شركة تعمل في القطاع العقاري أن تعلم أين تقف عند أي نقطة لكي تبدأ التحول الرقمي بشكل علمي وصحيح، ولا بد من تنظيم العمل من الداخل أولا قبل الدخول في عملية الرقمنة للشركة، خاصة وأن القطاع العقاري يعاني من تأخر من جانب التحول الرقمي».