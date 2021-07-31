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جامعة بنها تنعي الدكتور نبيل شديد عميد الطب الأسبق

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جامعة بنها تنعي الدكتور نبيل شديد عميد الطب الأسبق جامعة بنها تنعي الدكتور نبيل شديد عميد الطب الأسبق

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نعت جامعة بنها، ممثلة في كلية الطب والمستشفيات الجامعية، الأستاذ الدكتور نبيل شديد، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة وعميد كلية طب بنها الأسبق، رئيس القسم المصري لكلية الجراحين الدولية، الذي وافته المنية اليوم السبت.

وكتب الدكتور مصطفى القاضي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، السبت، «بمزيد من الحزن والأسى تنعي كلية الطب عميدا ووكلاء ومديري المستشفيات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، المغفور له بإذن الله تعالي العالم الجليل واستاذ الاجيال اد نبيل شديد أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة الاسبق وعميد الكلية الاسبق، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وكتب الدكتور يسري السعيد، أستاذ جراحة القلب بكلية طب بنها، «رحل أستاذنا ا. د. نبيل شديد استاذ الجراحة العامة وعميدنا السابق وعلم من اعلام الجراحة العامة وجراحة المناظير في وله افضال علينا بعد الله سبحانه وتعالي ولم تنقطع اتصالاته بنا اخرها من يومين يطمأن عليا وقالي انه بصحة جيدة، رحمك الله يا استاذنا وجزاك الله خيرا على كل ما فعلته مع مرضاك وتلاميذك ولا نقول إلا ما يرضي الله وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

المصرى اليوم

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