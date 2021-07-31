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الاتحاد التونسى لكرة القدم ينفى هروب وديع الجرئ من البلاد

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الاتحاد التونسى لكرة القدم ينفى هروب وديع الجرئ من البلاد الاتحاد التونسى لكرة القدم ينفى هروب وديع الجرئ من البلاد

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أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم السبت، بيانا أشار فيه إلى ترأس وديع الجرئ لاجتماع بمقر الاتحاد.

وهذا البيان يفند خبر هروب الجرئ من تونس والذي كان قد نشره في وقت سابق أحد المحامين تزامنا مع الأحداث الأخيرة التي تعيشها البلاد التونسية.

وجاء في بيان الاتحاد التونسي ما يلي: «ترأس ظهر اليوم السبت الدكتور وديع الجرئ بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم اجتماعا بحضور أمين موقو رئيس اللجنة الفيدرالية للمسابقات والسيد الصغير زويتة المدير الفني الوطني ووجدي العوادي الكاتب العام للاتحاد».

وتابع: «خصص الاجتماع للنظر في انطلاق مختلف مسابقات الموسم الرياضي 2021-2022 ووضع أهم التصورات الخاصة بالروزنامة العامة لمختلف المسابقات أخذا بعين الاعتبار التزامات المنتخبات الوطنية والأندية في مختلف المنافسات القارية والأقليمية».

وختم: «كما تطرق الحاضرون إلى انطلاق العمل صلب المراكز الوطنية لإعداد النخبة بكل من برج السدرية ومعهد الرياضة بيار دي كوبرتان (ذكورا وإناثا) وصفاقس وعين دراهم».

المصرى اليوم

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