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إسرائيل تُحمّل إيران مسؤولية مهاجمة ناقلة النفط

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إسرائيل تُحمّل إيران مسؤولية مهاجمة ناقلة النفط إسرائيل تُحمّل إيران مسؤولية مهاجمة ناقلة النفط
مسؤول حَذّر طهران من الاستمرار في زرع العنف والدمار

إسرائيل تُحمّل إيران مسؤولية مهاجمة ناقلة النفط

حمّلت إسرائيل اليوم (السبت)، إيران، مسؤولية الهجوم الذي استهدف طاقم ناقلة نفط تشغلها شركة "زودياك ماريتايم" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، والذي أدى لمقتل فردين من طاقمها، أحدهما روماني الجنسية والآخر بريطاني.

وذكر مسؤول إسرائيلي أن إيران تمثّل مشكلة؛ ليس فقط لإسرائيل؛ بل للعالم بأسره، وسلوكها يشكل تهديدًا لحرية الملاحة وللتجارة العالمية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وحذّر المسؤول من استمرار إيران في زرع العنف والدمار.

ولفت إلى أن حملة إسرائيل ضد الإيرانيين مستمرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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