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توافد طلاب العلمي على اللجان بالشرقية لأداء امتحان الأحياء والإستاتيكا

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توافد طلاب العلمي على اللجان بالشرقية لأداء امتحان الأحياء والإستاتيكا توافد طلاب العلمي على اللجان بالشرقية لأداء امتحان الأحياء والإستاتيكا

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توافد طلاب الشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الشرقية، منذ قليل، على لجان الامتحانات استعدادا لدخول المدارس، لأداء الامتحان في مادة الأحياء «للشعبة العلمية _ علوم» ومادة الإستاتيكا «للشعبة العلمية _ رياضيات» والمقرر لها في العاشرة من صباح اليوم السبت .

وحرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب إلى المدارس، وقاموا بعمل مراجعة نهائية للمنهج المقرر الامتحان فيه اليوم، قبيل دخول المدارس التي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية.

ويؤدي امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالشرقية، نحو 45 ألف طالب وطالبة أمام 162 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وسط إجراءات إحترازية وأمنية مشددة، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، والصحة، والداخلية والتأمين الصحي ،وروساء المدن والأحياء.

المصرى اليوم

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