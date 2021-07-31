لزيادة تدفق المهاجرين.. إدارة بايدن تستأنف رحلات الترحيل السريع

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أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان أنها استأنفت الرحلات الجوية لتسريع عملية ترحيل العائلات إلى أمريكا الوسطى. في الوقت الذي تكافح فيه إدارة بايدن للتعامل مع ما يمكن أن يكون أكبر موجة من المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة منذ 20 عامًا، خاصة مع زيادة عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها استأنفت الرحلات الجوية لعائلات معينة وصلت مؤخرًا إلى الحدود الجنوبية، ولا يمكن طردها بموجب الفصل 42، وليس لديها أساس قانوني للبقاء في الولايات المتحدة. وأضافت الوزارة إنها بدأت في إعادة العائلات إلى جواتيمالا والسلفادور وهندوراس، وقالت إنها وسيلة قانونية لإدارة الحدود الأمريكية بشكل آمن.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تسير نحو الهدف الأوسع لتحقيق معالجة الهجرة الآمنة والمنظمة. وأشارت الوزارة الي أن وضع العائلات في الترحيل العاجل وخاصة التي لا يمكن طردها بموجب الفصل 42، توضح أن أولئك الذين لا يتأهلون للبقاء في الولايات المتحدة سيتم إبعادهم على الفور.

وقالت الوزارة إدارة بايدن هاريس تعمل على إدارة الهجرة الآمنة والمنظمة والإنسانية في أمريكا الشمالية والوسطى، بما في ذلك من خلال توسيع المسارات القانونية إلى الولايات المتحدة، وقامت وزارة الأمن الداخلي مؤخرًا بتوسيع برنامج أمريكا الوسطى للقاصرين.

وشدد الوزارة على أن الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة أمر خطير، وقد يكون له عواقب طويلة المدى، وخاصة أن الرحلة خطيرة بشكل خاص على العائلات والأطفال، بما في ذلك المراهقون.

وطالب بيان الوزارة بأن تكون مسارات اللجوء وغيرها من مسارات الهجرة القانونية متاحة بسهولة لمن يحتاجون إليها، وأكدت إلتزام الإدارة بالنظر في طلبات اللجوء بشكل عادل وفعال. وفي الوقت نفسه، أولئك الذين لا يسعون للحصول على الحماية أو غير المؤهلين سيتم إعادتهم على الفور إلى بلدهم الأصلي.

ووفق صحيفة واشنطن بوست، في وقت سابق، قال مسؤولون من إدارة بايدن إن الرحلات الجوية لإعادة العائلات إلى أمريكا الوسطى ستستأنف قريبًا بعد أن رأى المسؤولون زيادة في عدد المعابر في ريو جراندي فالي بجنوب تكساس هذا الشهر.

وأدي الانتشار المتزايد لسلالة فيروس كورونا "دلتا" على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وفي تكساس، إلي زيادة الضغط على المسؤولين لاستئناف الرحلات الجوية. ومع ذلك، جعل انتشار الفيروس استئناف الرحلات الجوية أمرًا صعبًا لأن العديد من العائلات التي كان من المقرر أن تعود إلى بلدانها قد ثبُت إصابتهم بفيروس كورونا أو قاموا بمخالطة شخص مصاب بالفيروس. ومن بين 147 بالغًا وطفلاً كان من المقرر أن يغادروا من براونزفيل بولاية تكساس في رحلتين، 73 شخصًا فقط غادروا بالفعل.