الصين تغلق مفاعلا نوويا تخوفا من حدوث تسرب

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أغلقت السلطات الصينية، مفاعلا يقع في محطة نووية جنوبي البلاد، بسبب تنفيذ أعمال صيانة له، بعد مخاوف من حدوث تسرب.

أعلنت عن ذلك الشركة المشغلة للمفاعل، التي أوضحت أنه في حاجة لإجراء صيانة بسبب وجود أضرار طفيفة في الوقود، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولفتت الشركة إلى أن إغلاق المفاعل جاء بعدما أثارت زيادة في مستويات النشاط الإشعاعي سابقا مخاوف من حدوث تسرب.

كانت السلطات الصينية قد ألقت باللوم الشهر الماضي على أضرار طفيفة بقضيب الوقود في تراكم الغازات المشعة في مصنع تايشان في مقاطعة جوانجدونج، ووصفتها بأنها «ظاهرة شائعة» ولا داعي للقلق.

وأبلغت شركة «فراماتوم» النووية الفرنسية، التي تساعد في تشغيل المحطة، الشهر الماضي عن «مشكلة في الأداء» دفعت الحكومة الصينية إلى النظر في إمكانية حدوث تسرب.

وقالت مجموعة الطاقة النووية العامة الصينية «سي جي إن» في بيان نشر على شبكة الإنترنت، الجمعة: «بعد محادثات مطولة بين الفنيين الفرنسيين والصينيين، قررت محطة تايشان للطاقة النووية إغلاق الوحدة الأولى لأعمال الصيانة».

وأضاف البيان أن «كمية صغيرة من أضرار الوقود وقعت أثناء تشغيل المفاعل».

كما أكدت مجموعة الطاقة النووية العامة الصينية «سي جي إن» أن كلا الوحدتين في المصنع «حافظتا على عمليات آمنة ومستقرة طوال الوقت»، وأن المفاعل المعيب «تحت السيطرة تماما».

وتابعت في بيانها أن المهندسين «سيجدون الآن سبب تلف الوقود واستبدال الوقود التالف».

وفي وقت سابق، قالت وزارة البيئة الصينية والمنظم النووي إن هناك أكثر من 60 ألف قضيب وقود في الوحدة الأساسية، وأن نسبة القضبان التالفة «أقل من 0.01 بالمئة».

ووصفوا الضرر بأنه «حتمي» نتيجة عوامل من بينها تصنيع الوقود والنقل.