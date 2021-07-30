أخبار عاجلة

الإسكندرية في المركز الثالث في تطعيم المواطنين والمسافرين للخارج -
في تفتيش مفاجئ .. غلق عيادات ومعامل تحاليل بدون ترخيص بالإسكندرية -
بداية من الأحد المقبل .. المدرسة الثانوية الفنية تفتح باب الالتحاق بها بمقابلة شخصية -
طاجيكستان وكازاخستان تنفيان هبوط طائرة رئيس جمهورية أفغانستان على أراضيهما -
أرزان ثروات مستشاراً للاستحواذ على مبنى مكاتب في هولندا -
زلزال هايتي المدمر.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1297 قتيلًا -
طالبان: لن نُرهب المدنيين.. ومن السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحكم -
العالم يقترب من 5 مليارات جرعة لقاح وعين أمريكا على "الثالثة" -
العالم يقترب من 5 مليارات جرعة لقاح وعين أمريكا على "الثالثة" -
افتتاح الدورة المكثفة لطب الأطفال بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أستاذ علم اجتماع : الدراما تلعب دور في العنف الأسري .. المجتمع في خطر ()

Print
أستاذ علم اجتماع : الدراما تلعب دور في العنف الأسري .. المجتمع في خطر (فيديو) أستاذ علم اجتماع : الدراما تلعب دور في العنف الأسري .. المجتمع في خطر ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إن مؤسسات المجتمع يجب أن تلعب دورا مهما في مواجهة العنف الأسري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في السابق لم نجد جرائم مرتبطة بالقتل إلا المتعلقة بجرائم الشرف في الأغلب.

وتابعت الدكتورة هالة منصور أن المجتمع أصبح أكثر عنفا وأصبح هناك أمور بسيطة تتحول إلى عنف مبالغ، ومن ضمن أسبابه ظهور العنف المبالغ فيه في الدراما، فضلا عن وجود شحنات غير مبررة لظروف اقتصادية واحباطات وعدم تقدير لقدرات الإنسان وأصبحت حالات الشحن النفسي والاجتماعي عالية ومع أقرب موقف يتطور إلى عنف شديد ومبالغ فيه موضحة أن المجتمع في خطر جراء العنف الأسري.

وطالبت أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، بضرورة وجود إجراءات اجتماعية لتقليل حدة العنف داخل المجتمع سواء بمتابعة الدراما وما يعرض على المستمع سواء بتبسيط العلاقات وانشغال المؤسسات الدينية بدرجة أكبر بالدين المعاملة مع عودة الحياة الاجتماعية السلمية، والتحفيز على الاهتمام بالإشباع الاجتماعي والنفسي أكثر من الإشباع المادي.

وكشفت أن المرأة أصبحت تلعب دورا كثيرا لا يخصها وتلعب دور المدرسة والمتابعة والمربية والمرأة العاملة وحٌملت أعباء كثيرة جدا بدون تقدير من الرجل في بعض الأحيان وهو ما خلق صراع أدوار وانعكس على بعض العلاقات الزوجية بالسلب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بحضور محافظ الجيزة.. 30 سيارة ومعدة لشفط المياه من شارع السودان (صور وفيديو)

بحضور محافظ الجيزة.. 30 سيارة ومعدة لشفط المياه من شارع السودان (صور وفيديو)

لاعب الأهلي السابق: جونيور أجايي يفسخ عقده مع الأحمر ويرحل بعد انتهاء الدوري (فيديو)

لاعب الأهلي السابق: جونيور أجايي يفسخ عقده مع الأحمر ويرحل بعد انتهاء الدوري (فيديو)

فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب

فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب

الداخلية تكشف حقيقة فيديو اشتعال النيران في قطار البدرشين

الداخلية تكشف حقيقة فيديو اشتعال النيران في قطار البدرشين