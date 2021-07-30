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بعد فوزها بالبرونزية.. هداية ملاك تكشف كواليس لحظات الفوز في أولمبياد طوكيو

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بعد فوزها بالبرونزية.. هداية ملاك تكشف كواليس لحظات الفوز في أولمبياد طوكيو بعد فوزها بالبرونزية.. هداية ملاك تكشف كواليس لحظات الفوز في أولمبياد طوكيو

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في أول لقاء حصري لهما، عقب الفوز بأول ميداليتين برونزيتين لمصر في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، حل اللاعب سيف عيسى واللاعبة هداية ملاك ضيوفا على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مساء اليوم الجمعة.

كشفت هداية ملاك كواليس لحظة انتهاء المباراة وإعلان فوزها بالميدالية البرونزية، موضحة أنها لم تصدق الموقف في البداية، ثم اتبعه إحساس جارف بالفرحة، قائلة: «في الأول مكنتش مصدقة، لأن أصلا كنت نازلة آخر جولة خسرانة شوية فكنت خايفة إن ممكن أخسر، فلما فزت كنت طايرة من الفرحة».

تابعت: «أول ما خلصت قلت الحمد لله حسيت أن الفوز ده هدية من ربنا ليا.. وبعدين طلعت أجري عشان أشوف سيف لأن كان الماتش بتاعه بعدي على طول».

في نفس السياق، أشارت هداية إلى أن غياب الجماهير لم يؤثر عليها خلال البطولة، قائلة: «عدم وجود جمهور مفرقش معايا لأن عارفه إن أهلي والناس هنا في بيتفرجوا عليا ومن قلبهم كمان، فكنت مطمنة إنهم شايفيني.. بعد الفوز على طول كلمت جوزي وبابا وماما وأخويا كان بيعيط تقريبا من الفرحة».

المصرى اليوم

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