الأهلي ينهي كافة تفاصيل تجديد عقد علي معلول

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اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من تجديد عقد الدولي التونسي على معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق، بنهاية الموسم المقبل، وسط محاولات من الجانب الأحمر لتمديد عقده.

وأبدى معلول موافقته المبدئية على توقيع عقود جديدة مع المارد الأحمر، لمدة ثلاث مواسم مقبلة خاصةً أنه يرغب في البقاء داخل ملعب التتش.

ومن المنتظر أن يتم رفع راتب اللاعب السنوي إلى مليون و200 ألف دولار بالموسم الواحد بجانب بعض الامتيازات الأخرى، حيث يتقاضى في الوقت الحالي 900 ألف دولار سنويًا.