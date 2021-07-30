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ارتفعت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الجمعة، 30 يوليو 2021، ارتفاعا طفيفا رغم تراجع الأسعار عالميا قرب نهاية التداول، ويتوقع الخبراء انخفاض سعر الذهب في مصر فى استجابة لانخفاض سعر الذهب عالميا.

وشهدت أسعار الذهب في مصر، مساء الجمعة، ارتفاعا بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 جنيهات في الجرام الواحد لمختلف العيارات، حيث ارتفع العيار 21 جراما بقيمة 2 جنيه، بينما ارتفع العيار 24 قيراطا بقيمة 3 جنيهات.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء الجمعة، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 911 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 797 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 681 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6360 جنيها.

بينما تراجعت سعر الذهب عالميا نتيجة لارتفاع الدولار بعد اطمئنان المستثمرين ببقاء سعر الفائدة قريبا من الصفر واستمرار شراء السندات فى اطار دعم الاقتصاد، حسبما استخلصوه من تصريحات رئيس الاحتياطى الفيدرالى ، ويرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار وجاء ارتفاع الأخير ليوقف ارتفاع الذهب ويضغط عليه للتراجع ، وانخفضت ارتفاع العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس، بنسبة 0.3% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء الجمعة، 801.66 جنيه، وكان فى الصباح 807.82 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,814.60 $، وكانت فى الصباح 1,828.69 $ .

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