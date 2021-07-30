رغم الجائحة.. انخفاض معدل البطالة بدول الاتحاد الأوروبي  

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رغم التداعيات الاقتصادية التي تفرضها جائحة كورونا، أعلن المكتب الأوروبي للإحصاء «يوروستات»، الجمعة، عن انخفاض معدلات البطالة في الدول التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة «اليورو».

وبحسب «يوروستات»، وصلت معدلات البطالة في منطقة اليورو إلى 7.7% خلال شهر يوليو الماضي، ما يُعتبر انخفاضاً ملحوظاً عن المعدلات المسجلة على أساس شهري وسنوي.

وأفاد المكتب في تقاريره التي نقلتها وكالة «آكي الإيطالية»، الجمعة، بأن معدلات البطالة في منطقة اليورو كانت تصل إلى 8% خلال شهر يونيو 2020 وكذلك شهر مايو 2021.

كذلك سجل متوسط معدلات البطالة في عموم دول الاتحاد الـ27، انخفاضاً هو الآخر؛ إذ وصل إلى 1.7% في شهر يوليو 2021 مقارنة بـ3.7% في الشهر ذاته من العام الماضي 2020.

ويشير التقرير إلى أن نحو 15 مليون أوروبي كانوا عاطلين عن العمل في شهر يوليو 2021، بينهم 5.12 مليون في دول منطقة اليورو.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل ممن تقل أعمارهم عن 25 عاماً في عموم دول الاتحاد 9.2 مليون شخص في يونيوالماضي، بينهم 4.2 مليون في منطقة اليورو.

ويؤكد التقرير ان نسبة البطالة بين النساء بلغت 5.7% من مجموع العاطلين في شهر يونيو الماضي مقارنة بـ 7.7% خلالشهر مايو من العام ذاته.