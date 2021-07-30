التحالف: إجمالي انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية بلغ 128796

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شملت 383 صاروخًا باليستيًّا و690 طائرة مسيَّرة و79 زورقًا و205 ألغام و96912 مقذوفًا

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة بيَّنت أن إجمالي انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية بلغ 128796 انتهاكًا.

وأضاف العقيد المالكي بأن هذه الانتهاكات شملت 383 صاروخًا باليستيًّا، و690 طائرة مسيَّرة، والزوارق المفخخة بلغت 79 زورقًا، و205 ألغام بحرية، و96912 من المقذوفات، إضافة إلى أن انتهاكات وقف إطلاق النار بالحديدة بلغت 30527.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة صاروخ باليستي صواريخ باليستية