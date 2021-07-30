اليمن يندد بهجوم حوثي فاشل استهدف سفينة سعودية جنوب البحر الأحمر

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حث البيان المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، الاعتداء الإرهابي الفاشل الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على سفينة تجارية سعودية في مدخل البحر الأحمر بطائرات مسيرة مفخخة.

وقالت في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن استمرار الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية الداعية إلى الأمن والسلام والاستقرار.

وحث البيان المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة، واستمرار تصعيدها العسكري في محافظتي مأرب والبيضاء، وتهديدها أمن الملاحة الدولية، بما يهدد السلام والأمن الدوليين.

كما شدد البيان على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة، وتضامنها الكامل في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية أمن خطوط الملاحة الدولية.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة