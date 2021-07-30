أمسية أدبية وعروض فنية بقصر ثقافة القليوبية

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في إطار حرص وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم على نشر الوعي الأدبي، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث نظم نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر محاضرة بعنوان «تداخل الأجناس الفنية في الشعر المعاصر» ألقاها د. محمد إسماعيل، بحضور أعضاء النادي والشعراء الضيوف، تحدث إسماعيل بأن الشعر العربي شهد العديد من مظاهر التطور، واعتمدت القصيدة على السطر الشعري وتميزت بوحدة التفعيلة، وأنها وظفت التقنيات الفنية والادبية واخذت من فن المسرح تقنية الحوار وتعدد الأصوات والصراع الدرامي ورسم الشخصيات، وأشار إلى أنه تم الاستفاده من الفن التشكيلي حيث وظف الألوان فكل لون له ايحائه المميز به.

كما عقد بيت ثقافة الخانكة أمسية أدبية أدارتها الشاعرة نجاح على، والشاعر محمد زغلة، تضمنت محاضرة عن فضل يوم عرفة للدكتور عبدالعزيز الهاشمي، ثم فقرة فنية غنائية لمواهب البيت وهم سعد عبدالله، وأحمد جمال، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها شعراء وضيوف النادي ومنهم على الشيمي، ومحمد عبيد، وأحمد نصر الله، وطارق زيادة، وأحمد رمضان، وشهد عبدالله.

نظم قصر ثقافة بنها محاضرة بعنوان «الأنشطة والخدمات التي تقدمها المكتبة» ضمن فاعليات التدريب الميداني لطلبة قسم المكتبات والمعلومات، حاضرها رأفت سعيد، عرف فيها الأنشطة والخدمات التي تقدمها المكتبة للرواد بأنها ذلك العمل الذي تقدمه بغرض تكامل الخدمة المكتبية بحيث يرضي كافة المستفيدين وشرح كيفية القيام بها، إلى جانب عقد محاضرة بنادي تكنولوجيا المعلومات بالقصر بعنوان «برنامج الورد word» تم الحديث فيه عن برنامج التشغيل word، وأهم المميزات المتوفرة بالبرنامج، حاضرها نورهان عبدالناصر، بالإضافة لعرض لفرقة الموسيقى العربية بالقصر بقيادة المايسترو أحمد يسري، فيما قدم فريق كورال قصر ثقافة بهتيم، بقيادة الفنان أحمد مجدي، باقة متنوعة من الأغاني.

بثت صفحة الفرع الرسمية عرض فني لفرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي، وأعد بيت ثقافة الخانكة نموذج مبسط لمسابقة في المعلومات العامة للأطفال بهدف فتح أفاق جديدة للمعرفة والإطلاع، فيما قدم قسم المكتبات بالفرع مراجعة لرواية «الحرام» ليوسف إدريس، بصوت عمار النجار.