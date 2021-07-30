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إيقاف بناء مخالف بدون ترخيص بمدينة الأقصر

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إيقاف بناء مخالف بدون ترخيص بمدينة الأقصر إيقاف بناء مخالف بدون ترخيص بمدينة الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية للتأكد من عدم الشروع في اي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كلف العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، سمير سعود نائب رئيس حي جنوب، بالمرور على شارع فندق المروة حيث ورد بلاغ يفيد بالشروع في أعمال بناء بهذه المنطقة، وعلى الفور تم رصذ المخالفة وإيقاف أعمال البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

وأوضح العميد طارق لطفي، أن البناء عبارة عن سقف بالدور الخامس العلوى على مساحة 100 م، وتم إزالته في المهد وتم التحفظ على بعض مواد وأدوات البناء وايداعها بالحي، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف .. شارك بالحملة حسين حافظ مشرف الوردية الصباحية وعمال ومعدات الحي .

وناشدت رئاسة مدينة الأقصر بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

المصرى اليوم

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