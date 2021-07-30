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أهداف وانجازات ثورة 23 يوليو في ندوة بقصور ثقافة بالبحر الأحمر

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أهداف وانجازات ثورة 23 يوليو في ندوة بقصور ثقافة بالبحر الأحمر أهداف وانجازات ثورة 23 يوليو في ندوة بقصور ثقافة بالبحر الأحمر

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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فعاليات ثقافية متنوعة بفرع ثقافة البحر الأحمر باقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد ادريس، حيث عقد بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان «الثقة بالنفس» بمركز شباب مبارك، وتحدث غريب جاب الله قائلا: تساعد الثقة بالنفس الأشخاص على مواجهة الحياة بتحدياتها بمزيد من الطاقة والتصميم، وهو ما يجعلهم أكثر قدرة على التحكم بعواطفهم وسلوكياتهم، مما يشعرهم بالرضا عن أنفسهم وحياتهم، كما أقام بيت ثقافة ام الحويطات احتفالية بمناسبة الذكرى ٦٩ لثورة ٢٣ يوليو بدأت بمحاضرة بعنوان «أهداف وانجازات ثورة ٢٣يوليو ١٩٥٢» وتحدث سيد محمد عبدالوهاب عن الثورة وكيفية التنظيم لها وأهدافها وما خققته من إنجازات، اعقبها مسابقه ثقافية وتم توزيع جوائز نقديه للاطفال.

قدم قصر ثقافة حلايب عرض فنى لفرقة حلايب للفنون التلقائية على مسرح ثقافة حلايب مع المدرب طاهر على طاهر، بينما نظم بيت ثقافة القصير سلسلة محاضرات للأطفال «لتعليم الحاسب الآلى نظريا وعمليا» استمرت لمدة ثلاثة أيام مع المدربة فايدة كامل، وقامت المدربة بتعريفهم بالجهاز ومكوناته وشرح وظيفة كل قطعة وكيفية استخدامها، كما تم شرح كيفية التعامل مع الملفات «نقل ونسخ وحذف» واستخدام بعض البرامج مثل برنامج «paint»وفى نهاية البرنامج قامت المدربة بشرح أساسيات برنامج الورد، واعدت مكتبة الخالدين بسفاجا أمسية شعرية للشاعر محمد سعد محمود قدم فيها مفتتح بقصيدة بعنوان «من اكون»، ثم قصيدة الخيط الاسود واختتم بقصيدة مهداه إلى فلسطين.

المصرى اليوم

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