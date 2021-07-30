أخبار عاجلة

أرزان ثروات مستشاراً للاستحواذ على مبنى مكاتب في هولندا -
زلزال هايتي المدمر.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1297 قتيلًا -
طالبان: لن نُرهب المدنيين.. ومن السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحكم -
العالم يقترب من 5 مليارات جرعة لقاح وعين أمريكا على "الثالثة" -
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تبدأ تنفيذ مشروع "الملف الطبي الإلكتروني" -
طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003 -
«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977 -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

افتتاح نادى للقضاة بمدينة سوهاج الجديدة

Print
افتتاح نادى للقضاة بمدينة سوهاج الجديدة افتتاح نادى للقضاة بمدينة سوهاج الجديدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح مساء اليوم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والمستشار جمال عبدالسميع عيد رئيس محكمة الإستئناف ورئيس نادى قضاة سوهاج، نادى قضاة سوهاج الرياضى بمدينة سوهاج الجديدة.

جرى الإفتتاح بحضور المستشار حفنى عبدالفتاح، وعدد من المستشارين أعضاء مجلس إدارة النادى، وعدد من السادة مستشارى وقضاة سوهاج، وعدلى أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج.

واستمع المحافظ، إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء النادى، والمقام على مساحة فدانين منذ استلام الأرض في عام 2018 وحتى الإفتتاح، كما تفقد محتويات النادى، والذى يضم حديقة للأطفال، وركن للعائلات، وكافيتريا، وممشى رياضى، وملاعب لكرة القدم الخماسى، والتنس، والاسكواش، بالإضافة إلى حمام السباحة، ومساحة مخصصة للمبنى الإجتماعي والمسجد.

وقدم محافظ سوهاج، التهنئة لقضاة سوهاج بمناسبة إفتتاح النادى، الذي يعد إضافة كبيرة تليق بقدر ومكانة قضاة سوهاج، وخطوة هامة في سبيل إعمار وتنمية مدينة سوهاج الجديدة، كما قدم قضاة سوهاج الشكر لمحافظ الإقليم على حرصه مشاركتهم سعادتهم بافتتاح النادى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإسكندرية في المركز الثالث في تطعيم المواطنين والمسافرين للخارج

الإسكندرية في المركز الثالث في تطعيم المواطنين والمسافرين للخارج

في تفتيش مفاجئ .. غلق عيادات ومعامل تحاليل بدون ترخيص بالإسكندرية

في تفتيش مفاجئ .. غلق عيادات ومعامل تحاليل بدون ترخيص بالإسكندرية

بداية من الأحد المقبل .. المدرسة الثانوية الفنية تفتح باب الالتحاق بها بمقابلة شخصية

بداية من الأحد المقبل .. المدرسة الثانوية الفنية تفتح باب الالتحاق بها بمقابلة شخصية

طاجيكستان وكازاخستان تنفيان هبوط طائرة رئيس جمهورية أفغانستان على أراضيهما

طاجيكستان وكازاخستان تنفيان هبوط طائرة رئيس جمهورية أفغانستان على أراضيهما