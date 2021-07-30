افتتاح نادى للقضاة بمدينة سوهاج الجديدة

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افتتح مساء اليوم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والمستشار جمال عبدالسميع عيد رئيس محكمة الإستئناف ورئيس نادى قضاة سوهاج، نادى قضاة سوهاج الرياضى بمدينة سوهاج الجديدة.

جرى الإفتتاح بحضور المستشار حفنى عبدالفتاح، وعدد من المستشارين أعضاء مجلس إدارة النادى، وعدد من السادة مستشارى وقضاة سوهاج، وعدلى أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج.

واستمع المحافظ، إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء النادى، والمقام على مساحة فدانين منذ استلام الأرض في عام 2018 وحتى الإفتتاح، كما تفقد محتويات النادى، والذى يضم حديقة للأطفال، وركن للعائلات، وكافيتريا، وممشى رياضى، وملاعب لكرة القدم الخماسى، والتنس، والاسكواش، بالإضافة إلى حمام السباحة، ومساحة مخصصة للمبنى الإجتماعي والمسجد.

وقدم محافظ سوهاج، التهنئة لقضاة سوهاج بمناسبة إفتتاح النادى، الذي يعد إضافة كبيرة تليق بقدر ومكانة قضاة سوهاج، وخطوة هامة في سبيل إعمار وتنمية مدينة سوهاج الجديدة، كما قدم قضاة سوهاج الشكر لمحافظ الإقليم على حرصه مشاركتهم سعادتهم بافتتاح النادى.