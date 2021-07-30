أخبار عاجلة

"الحريري" يهاجم "نصر الله": ألم يحن الوقت لنفهم؟.. نريد حكومة لكل اللبنانيين -
صُدَف لا تحدث إلا في الأفلام.. شاهد شيئًا مفزعًا على جسم "طائرة كابل" -
حالة أمطار على عسير.. و"الأرصاد" ينبّه -
مدير تعليم الأفلاج يدشّن مبادرة الإعلام "بتغريداتنا تنعكس إبداعاتنا" -
5 طرق لتقوية جهازك المناعي ودفاعات جسمك.. لا تهملها -
تنسيق الثانوية العامة 2021.. موعد بدء المرحلة الأولي ورابط موقع التنسيق -
أمريكا.. حاكم تكساس المعارض لإلزامية الكمامات مصاب بكورونا -
"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساءً -
"سليمان الحبيب" تحصد جائزة التميز في الرعاية الصحية  "UNIVANTS" -
"الصحة العالمية": كوريا الشمالية لم تسجل أية إصابة بكورونا حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

كيف نحول النكد الزوجي إلى سعادة زوجية؟ .. استشاري نفسي يجيب ()

Print
كيف نحول النكد الزوجي إلى سعادة زوجية؟ .. استشاري نفسي يجيب (فيديو) كيف نحول النكد الزوجي إلى سعادة زوجية؟ .. استشاري نفسي يجيب ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء الغندور، استشاري التحليل النفسي والعلاج السلوكي، إن الخلافات الزوجية والأسرة التي طفت على الساحة خلال الفترة الأخيرة، تعتبر نتائج طبيعية لما حدث من قبل خلال السنوات الفائتة.

وأضاف «الغندور» خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على صدى البلد، أنه طالب منذ سنوات طويلة بعمل برنامج تأهيل نفسي، للمقبلين على الزواج والطلاق وما زال يطالب، كما أنه طالب أيضا ببرنامج لتحويل النكد الزوجي الذي يؤدي لجرائم القتل إلى سعادة زوجية.

وأردف: أن تفكير الزوجة في قتل زوجها ليس وليد اللحظة، وأيضا كذلك بالنسبة للرجل، مضيفا أن المثل يقول اتقي شر الحليم إذا غضب، فعندما يصبر طرف في حين أن الآخر لا يتوقف عن الإهانة والإذلال وتوجيه اللوم بشكل متواصل بالإضافة للعوامل المساعدة «المشعللتية» سواء الحموات أو الأخت أو الصديقة أو حتى السوشيال ميديا، حينها يحدث تصرف غير متوقع.

وأشار إلى أنه يوجد أحيانا أشخاص يكون لهم دور كبير في تهدئة الأمور بين الزوج وزوجة، وهم في الغالب من أصدقائهم، الذين يحرصون على استمرار الحياة، فينصحون أصدقائهم بضرورة التواصل والتفاهم لإيجاد حلول لمشكلاتهما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جماهير الأهلي تهاجم الحكم إبراهيم نور الدين بعد لقاء الطلائع (فيديو)

جماهير الأهلي تهاجم الحكم إبراهيم نور الدين بعد لقاء الطلائع (فيديو)

سيد عبد الحفيظ : «مفيش عدل في الدوري.. والأمور تأزمت على الأهلي» (فيديو)

سيد عبد الحفيظ : «مفيش عدل في الدوري.. والأمور تأزمت على الأهلي» (فيديو)

أول تعليق من حارس مرمى طلائع الجيش على هدف الأهلي الملغي (فيديو)

أول تعليق من حارس مرمى طلائع الجيش على هدف الأهلي الملغي (فيديو)

أحمد موسى : الأهلي عاوز معجزة عشان يأخذ الدوري (فيديو)

أحمد موسى : الأهلي عاوز معجزة عشان يأخذ الدوري (فيديو)